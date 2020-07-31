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荷蘭駐台代表將離任 吳釗燮頒紫色大綬景星勳章

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部長吳釗燮(右)為荷蘭在台辦事處代表紀維德(中)佩戴紫色大綬景星勳章。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮(右)為荷蘭在台辦事處代表紀維德(中)佩戴紫色大綬景星勳章。圖/外交部提供

外交部長吳釗燮今天代表蔡英文總統頒發紫色大綬景星勳章給即將離任的荷蘭在台辦事處代表紀維德（Guy Wittich），感謝紀維德對推動台荷關係所作的貢獻。紀維德以中文成語「患難見真情」，感謝我國政府在疫情期間對荷蘭的各項協助。

外交部發布新聞稿，今天的贈勳現場有紀維德家屬、駐台各國外交使節及代表，以及台灣與荷蘭各界友人共約60多人出席觀禮。

吳釗燮致詞時表示，紀維德精通國、台語，並於任內努力不懈推動台荷交流及深化雙邊合作，雙方在循環經濟、城市交流、科技、教育等各領域加速交流，並促成簽署多達27個雙邊合作備忘錄，他也肯定紀維德對台荷經貿投資成長的卓越貢獻，讚揚他就任5年以來荷蘭對台灣累計投資快速成長，經紀維德的努力，荷蘭成為我國外國直接投資最大來源國，也是我國在歐洲最大投資目的地及第二大貿易夥伴。

紀維德致詞時也就前總統李登輝辭世向我國人民表達最深切哀悼，並表示他在1980年代來台，剛好見證台灣民主進程，他極推崇李登輝對台灣民主所做出的重要貢獻。

畢生致力改善雲林縣醫療環境的神父（Anthony Pierrot）今天也獲頒紫色大綬景星勳章，紀維德也謙虛地說，他的成就不比畢神父在台65年貢獻，但很高興見證台荷關係日漸升溫。

外交部表示，紀維德在台灣生活20多年，歷練豐富，曾擔任歐洲在台商務協會執行長、荷蘭皇家航空亞太區行銷經理等職，並自2015年8月起擔任荷蘭駐台代表迄今，預定8月離任並返回荷蘭。

荷蘭在台辦事處代表紀維德佩戴紫色大綬景星勳章。圖/外交部提供
荷蘭在台辦事處代表紀維德佩戴紫色大綬景星勳章。圖/外交部提供

荷蘭 外交部 李登輝

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