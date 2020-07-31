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印尼許姓台商失聯一周傳尋獲遺體 外交部：仍在確認

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

媒體報導，在印尼從事食品業的許姓台商一周前遭人綁架後不幸遇害，外交部今天表示，印尼警方26日尋獲一具遺體，但仍待印尼警方進行人別辨識，鑑定結果仍待印尼方面進行確認。

中央社報導，在印尼從事食品業的許姓台商，一周前在家中遭不明人士綁架後不幸遇害，印尼警方已經尋獲遺體，仍不清楚遇害原因。

外交部發言人歐江安表示，外交部月26日接獲家屬通報許姓台商在印尼失聯後，立即請駐印尼代表處協助代家屬向印尼警察機關報案，並透過印尼警方、移民單位及有力人士等管道設法追查其行蹤，並洽請當地台商團體協助尋找。

歐江安表示，印尼警方已在駐處請求下，前往台商住處及所經營的公司多次查訪並約詢相關人士瞭解許姓台商失聯前相關動態。

歐江安表示，外交部及駐印尼代表處將持續與家屬及印尼警方等相關單位保持密切聯繫，掌握案情進度，並隨時提供必要的協助。

印尼 台商 外交部

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