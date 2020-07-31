全面換發晶片身分證恐違憲 民團提集體行政訴訟

數位身分識別證（New eID）原訂今年10月全面換發，內政部以疫情影響為由，延後換發時程。逾百名資安、法界學者專家連署「反對全面換發晶片身分證」，台權會、民間司改會今舉行記者會，提出集體的行政訴訟，捍衛人民應有的隱私權。

主持人台灣人權促進會副秘書長何明諠首先指出，參加司法訴訟是人民在日常生活中，額外需擔負的成本，但本次訴訟在2-3週的短時間內，即自全台各地，募集了近60位的原告。這顯示仍有許多人民認為，政府當前執意推動的數位身分證，將成為一項嚴重侵害隱私、難以挽回傷害的政策。

在解釋為何要採用訴訟的方式對抗數位身分證時，律師團召集人、民間司法改革基金會執行委員的林煜騰律師表示，內政部這兩年來強推數位身分證的過程中，始終認為不需制定專法或修法，因而早已被質疑違背戶籍法的規範目的、侵害大法官釋字第603號所保障的資訊自主權、並將人民暴露在資訊安全風險之中。面對這樣違法、違憲的政策，人民不得已，只能透過司法途徑，尋求自保。

林煜騰指出，根據釋字第603號，人民有權利拒領違憲的身分證。但根據內政部日前所公告的換發計畫，在發放數位身分證後，內政部就會「宣告舊式身分證失效」，因此不領新證的民眾，將因舊證失效，而無法行使應考試、服公職、選舉、罷免、領取補助等各項權利，甚至私人活動也會受阻。這樣的作法無疑是強迫全民接受違法、違憲的數位身分證。這同時也是為何各行各業的人民選擇站出來，制止內政部強迫換證的原因。

林煜騰表示，所有民間團體及原告將共同向台北高等行政法院提出訴訟，禁止內政部依戶籍法第59條第2項，宣告舊式身分證失效，爭取不被「強制數位化」的選擇權。

原告之一、台大社會所碩士班高紹芳，代表著另一個受數位身分證影響的族群：學生。高紹芳表示，她目前規劃未來碩士班畢業後，繼續出國深造，但卻可能因擔憂數位身分證的風險，不願領取新證，而無法申請出國留學貸款。

高紹芳以自己參與台大學生會選舉電子投票的系統建置的經驗為例指出，把身份驗證流程電子化、數位化，並不如想像中單純，例如台大校方以防疫為由，串連學生進出各場館資料，可以完全掌握學生生活行蹤和習慣。

高紹芳認為，數位身分證的風險並未被現在的民進黨政府正視，但若不領新證，她依法就無法申請就學貸款，未來的國際學習經驗勢必將會受阻。「這豈不是很諷刺的事嗎？」