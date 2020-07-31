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影／高雄議長補選藍軍勝出 朱立倫：815繼續加油

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨前主席朱立倫（左2）今天到花蓮，由縣長徐榛蔚（左3）陪同參觀「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」。記者王燕華／攝影
國民黨前主席朱立倫（左2）今天到花蓮，由縣長徐榛蔚（左3）陪同參觀「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」。記者王燕華／攝影

高雄市議會今天補選議長，國民黨資深議員曾麗燕勝出。前黨主席朱立倫說，對議長補選一直非常有信心，接下來就是8月15日（高雄市長補選）繼續加油。他也對前總統李登輝辭世表示哀悼。

朱立倫受花蓮縣長徐榛蔚邀請，今天走訪花蓮，除了由徐榛蔚陪同參觀在花蓮石雕博物館展出的「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」，也拜訪地方一些老朋友。

朱立倫下午抵達石雕博物館，接受媒體訪問時，對於高雄市議長今天補選一事，表示雖然綠營一直想要見縫插針，但他對團結很有信心，曾麗燕議長今天在所有黨內議員、無黨聯盟支持下團結勝選，接下來就是8月15日（市長補選）繼續加油。

對於前總統、也是前黨主席李登輝辭世，朱立倫也表示哀悼。他說，李前總統曾經擔任中華民國總統12年，對台灣過去民主發展有一定的貢獻，對他的辭世感到不捨，全國應同表哀悼；對他個人而言，從政20幾年來，和李前總統有非常多次見面，謝謝李前總統的關懷和指導，希望家人能夠節哀，國人一起表達哀悼。

國民黨前主席朱立倫（右2）今天到花蓮，由縣長徐榛蔚（右）陪同參觀「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」。記者王燕華／攝影
國民黨前主席朱立倫（右2）今天到花蓮，由縣長徐榛蔚（右）陪同參觀「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」。記者王燕華／攝影

朱立倫 高雄市 徐榛蔚

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