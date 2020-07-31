軍友社理事長李棟樑勤勞軍 六年場次破千
中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天前往高雄旗山，慰勞陸軍第八軍團，致贈軍團所屬各單位慰問金。李棟樑從民國103年上任六年以來，曾經慰勞過的國軍單位，到今天突破一千個（次）。
李棟樑致詞表示，當初自己第一個勞軍行程，就是到八軍團。他接任軍友社不久，高雄就發生大氣爆，國軍大舉投入搶救。他因而向國防部請纓，組織企業界南下慰勞救災部隊，首站就是八軍團。六年後很高興在同一個地點，達成慰勞單位破千的目標。
他指出，過去五年他都招待國軍楷模與模範團體主官，親自帶團出國旅遊。今年雖受疫情影響，但已準備好款項，一旦疫情緩解就會成行。他希望在座官兵在崗位上努力表現，爭取當選楷模，到時大家一起出國散心。
出身台南學甲的李棟樑，學生時代在救國團擔任工讀生，曾追隨時任救國團主任的蔣經國。他後來經營事業有成，是統一企業創辦人高清愿麾下大將，公餘積極投入各類工商團體與慈善活動，曾任北市進出口公會理事長、中華奧會副主席等職。
103年軍友社理事長許勝雄任滿，馬英九總統邀李棟樑接任理事長，希望他能為前一年遭逢洪仲丘案重大打擊的國軍，發揮加油打氣的效果。沒想到李棟樑全力投入的程度，遠超出政府與軍方的預期：六年來他自掏腰包的勞軍款，高達兩億三千萬元；運用人脈發動企業界捐助國軍，更超過六億元。每年九三軍人節，軍友社也動員全台數千家廠商，為官兵推出各式消費優惠。
李棟樑的積極作為，也使軍友社逃過蔡政府追打黨產的轉型正義風潮。綠營一度點名軍友社為不當黨產，他為此面見蔡英文總統，解釋軍友社成立的目的與業務，與黨產完全無關。日前公視台語台特別製作專題，訪問羅致政、蔡適應兩位民進黨及國防委員會立委，以及兩位黨產會委員，肯定軍友社的表現。
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