軍友社理事長李棟樑勤勞軍 六年場次破千

聯合報 / 記者程嘉文
軍友社赴八軍團勞軍，李棟樑致贈小禮品給官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社赴八軍團勞軍，李棟樑致贈小禮品給官兵。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天前往高雄旗山，慰勞陸軍第八軍團，致贈軍團所屬各單位慰問金。李棟樑從民國103年上任六年以來，曾經慰勞過的國軍單位，到今天突破一千個（次）。

李棟樑致詞表示，當初自己第一個勞軍行程，就是到八軍團。他接任軍友社不久，高雄就發生大氣爆，國軍大舉投入搶救。他因而向國防部請纓，組織企業界南下慰勞救災部隊，首站就是八軍團。六年後很高興在同一個地點，達成慰勞單位破千的目標。

他指出，過去五年他都招待國軍楷模與模範團體主官，親自帶團出國旅遊。今年雖受疫情影響，但已準備好款項，一旦疫情緩解就會成行。他希望在座官兵在崗位上努力表現，爭取當選楷模，到時大家一起出國散心。

出身台南學甲的李棟樑，學生時代在救國團擔任工讀生，曾追隨時任救國團主任的蔣經國。他後來經營事業有成，是統一企業創辦人高清愿麾下大將，公餘積極投入各類工商團體與慈善活動，曾任北市進出口公會理事長、中華奧會副主席等職。

103年軍友社理事長許勝雄任滿，馬英九總統邀李棟樑接任理事長，希望他能為前一年遭逢洪仲丘案重大打擊的國軍，發揮加油打氣的效果。沒想到李棟樑全力投入的程度，遠超出政府與軍方的預期：六年來他自掏腰包的勞軍款，高達兩億三千萬元；運用人脈發動企業界捐助國軍，更超過六億元。每年九三軍人節，軍友社也動員全台數千家廠商，為官兵推出各式消費優惠。

李棟樑的積極作為，也使軍友社逃過蔡政府追打黨產的轉型正義風潮。綠營一度點名軍友社為不當黨產，他為此面見蔡英文總統，解釋軍友社成立的目的與業務，與黨產完全無關。日前公視台語台特別製作專題，訪問羅致政、蔡適應兩位民進黨及國防委員會立委，以及兩位黨產會委員，肯定軍友社的表現。

軍友社理事長李棟樑率團前往高雄旗山，慰勞陸軍第八軍團。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑率團前往高雄旗山，慰勞陸軍第八軍團。記者程嘉文/攝影
軍友社赴八軍團勞軍，李棟樑致贈小禮品給官兵。圖/軍友社提供
軍友社赴八軍團勞軍，李棟樑致贈小禮品給官兵。圖/軍友社提供
李棟樑（右五）與八軍團官兵合影。記者程嘉文/攝影
李棟樑（右五）與八軍團官兵合影。記者程嘉文/攝影
軍友社慰勞陸軍八軍團，李棟樑（右）與指揮官傅正誠中將。圖/軍友社提供
軍友社慰勞陸軍八軍團，李棟樑（右）與指揮官傅正誠中將。圖/軍友社提供

國軍 黨產會 軍人節

延伸閱讀

救國團「重回南橫輕健行」 暌違10年重新出發

耕耘東協 李登輝率先開啟南向大門

政黨糾葛／政爭！裂解國民黨 難解恩仇

最強軍友社理事長 慰勞部隊本周將破千場

相關新聞

半年內二連升！政院：陳正祺升任經濟部政務次長

行政院今日宣布，因王美花升任部長後而出缺的經濟部政務次長一職，將由現任國際貿易局長陳正祺升任；陳正祺今年2月份才從我駐美...

立委遭搜索 民進黨：若違反廉政行為者立案調查嚴辦

關於媒體報導檢調今天搜索黨籍立委辦公室一事，民進黨發言人顏若芳表示，因現為檢調偵查階段，一切尊重司法。待相關情節明朗與釐...

影／高雄議長補選藍軍勝出 朱立倫：815繼續加油

高雄市議會今天補選議長，國民黨資深議員曾麗燕勝出。前黨主席朱立倫說，對議長補選一直非常有信心，接下來就是8月15日（高雄...

【即時短評】反民主下的民主 民進黨正發揚李登輝路線

有「民主先生」之稱的李登輝辭世，民進黨人士從上到下一片哀悼聲，更甚讚李登輝對台灣民主的貢獻。不過，李登輝主政時期監控政敵...

黨員大會委託書比出席人多 官員：不符民主精神

民眾黨8月2日舉行黨員大會，內政部官員今天表示，黨員大會一定要有過半數的黨員或黨代表出席，才算成會，雖未規定不得委託，但...

曾力挺的第一金董座廖燦昌遭起訴 蘇貞昌重話： 有不法絕不護短

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌昨因涉入遠航案遭起訴，也隨即遞出辭呈，曾強力背書廖燦昌擔任一銀董座的行政院長蘇貞昌遭受在野...

民進黨「自民黨化」 遲早會出事

前民進黨秘書長羅文嘉於7月下旬接受媒體專訪，從黨內的派系問題檢討到政媒關係，喟嘆民進黨已成世俗化政黨，不再是當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，「遲早會出事」。

廖燦昌遭起訴蘇貞昌挨罵 行政院解釋了

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌今因涉入遠航案遭起訴，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強為此批評行政院長蘇貞昌當初強力背書...

黨員大會危機未解 民眾黨：報名熱區出席率是成會關鍵

台灣民眾黨的黨員大會即將在8月2日登場，由於涉及黨的存廢，近來黨中央頻頻呼籲黨員們踴躍參與。據了解，線上報名出席者為34...

廖燦昌遭起訴 羅智強：幫忙背書的蘇貞昌還幹得下去？

遠航去年無預警停飛，遠航董事長張綱維被檢調查出涉嫌掏空遠航公司資產高達35億多元，並和時任合庫董事長廖燦昌（現任第一金控...

傳李登輝頻洗腎 醫師：加護病人常用

前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，至台北榮總治療，後因肺部感染住院治療。據了解，李登輝因年事已高，身體狀況虛弱，加上長期...

考監議題朱立倫與江啟臣同調 主張「廢院不廢權」

國民黨進入關注修憲議題，國民黨前主席朱立倫強調，國民得沒有要廢考監，「是保有考監權、廢考監院」，不管事成為和行政、司法同...

熱門新聞

影／人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

民眾在李登輝靈堂外 大喊「哈哈哈！老賊終於死了！」

獨／李登輝長眠地？直擊五指山軍人公墓特勳區

最後兩天靠強心劑在撐 李曾文惠緊握李登輝手送最後一程

江啟臣、李乾龍不用走人了！議長補選藍綠車拚曾麗燕勝

影／北榮曝李登輝最後病況 「看到外曾孫女照片總目不轉睛」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。