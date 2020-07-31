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半年內二連升！政院：陳正祺升任經濟部政務次長

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
新任經濟部政務次長陳正祺。圖／行政院提供
新任經濟部政務次長陳正祺。圖／行政院提供

行政院今日宣布，因王美花升任部長後而出缺的經濟部政務次長一職，將由現任國際貿易局長陳正祺升任；陳正祺今年2月份才從我駐美代表參事，升任國際貿易局。

行政院發言人丁怡銘表示，新任的陳正祺次長從國貿局基層做起，對處理國際談判與經貿事務相當嫻熟，駐外的歷練也非常完整，曾任國際貿易局局長、副局長、駐美代表處副代表兼經濟組組長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐歐盟兼比利時經濟組組長、駐新加坡代表處經濟組組長等，也曾參與關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）以及台美等雙邊談判。

丁怡銘指出，陳正祺在今年初回國接任國貿局長前，就是擔任駐美代表處副代表兼經濟組組長，在我國對美關係第一線，為台灣對外經貿打拚，與美方溝通管道暢通，這回由陳正祺升任為經濟部政務次長，代表政府重視對美經貿關係，致力於強化台美經貿關係穩定，在對美關係上，院長蘇貞昌將借重其對國際貿易相關法規的專業，協調相關經貿業務。

行政院 丁怡銘

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