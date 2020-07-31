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李登輝靈前致哀 宋楚瑜：肯定李登輝完成台灣民主轉型

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統李登輝昨晚逝世於台北榮總，親民黨主席宋楚瑜下午前往榮總悼念。記者季相儒/攝影
前總統李登輝昨晚逝世於台北榮總，親民黨主席宋楚瑜下午前往榮總悼念。記者季相儒/攝影

前總統李登輝昨晚病逝台北榮總，享耆壽98歲。曾與李情同父子，卻因凍省決裂的親民黨主席宋楚瑜下午前往台北榮總向李遺屬致哀。親民黨發新聞稿表示，宋非常感念李過去指派他到台灣省政府為省民服務，是栽培過他的長官。

宋楚瑜回憶，當年他在赴台灣省政府就任前夕，李登輝還特別召見他，親口用台語跟他說，必須要「一步一腳印，為百姓好好做事」，這也成為他到省政府服務後最重要的工作理念。

宋楚瑜表示，他追隨李登輝擔任國民黨秘書長期間，負責跟黨外人士與黨內各階層溝通，協助召開國是會議，完成廢止「動員戡亂時期臨時條款」，推動總統直選，並以不流血的寧靜革命方式，終結萬年國會，共同為台灣民主發展貢獻心力。

宋楚瑜說，他也參與修正「刑法」第100條，讓政治思想犯徹底消失；感佩李登輝在台灣從威權走向民主時刻，逐步推動完成台灣民主轉型與深化關鍵性影響。

李登輝 宋楚瑜 親民黨

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