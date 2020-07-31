快訊

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】反民主下的民主 民進黨正發揚李登輝路線

聯合報 / 本報記者程平
蔡英文總統（右）故總統李登輝（左）。 本報資料照
蔡英文總統（右）故總統李登輝（左）。 本報資料照

有「民主先生」之稱的李登輝辭世，民進黨人士從上到下一片哀悼聲，更甚讚李登輝對台灣民主的貢獻。不過，李登輝主政時期監控政敵、干預媒體、扶植黑金等種種鞏固權力卻反民主的作為，民進黨人絕口不提，或許是因為民進黨青出於藍，將李登輝權鬥路線發揚光大。

出身野百合學運的范雲，在臉書寫下對李登輝推動民主的感念，認為這是學生運動及台灣歷史的幸運。可是不過是幾天前，范雲也在臉書指，促轉會的檔案中顯示，她是1986年後唯一被情治系統專案監控的學生，到1994年停止情治偵查監控，但對她的相關活動監控，直到1998年8月才終止。范雲也許忘了，李登輝從1988年擔任總統後，到2000年才卸任，中間重疊了10年。

李登輝主政時期的監控，還包括黨內同志。蔣經國死後，宋美齡、林洋港都反對李登輝接任真正有實權的國民黨主席，李登輝為了穩固地位，自1989年動用情治系統監控國民黨要員，郝柏村、李煥都是遭監控的對象。對照去年民進黨在進行總統黨內初選時，賴清德抱怨國家機器干預初選，甚至還傳出被跟監，同樣是執政者為了己身權力鞏固。帶領台灣走出威權邁向民主，這是蔡英文對李登輝的盛讚。

李登輝為了穩固政權，也將黑金政治帶入國民黨。這些黑金有金脈、人脈，在李登輝的支持下，大舉投入地方選舉漂白，當選後更以合法掩護非法擴張勢力，雖然鞏固了李登輝，卻也讓國民黨丟掉政權。「全面執政必定腐化」的劇本，也持續在蔡英文的第二任總統任期中上演，不只有黑道背景的人可以當國策顧問，蔡英文的親信，也不時傳出借勢借端、包山包海，為了維繫政權妥協，也難怪羅文嘉會說，民進黨遲早會出事。

在李登輝執政年代，新聞局與國民黨文工會是二大操控輿論的利器。新聞局可以決定媒體的存活，文工會可以一通電話，要求黨政軍媒體撤新聞，決定輿論走向。現在雖然沒有了新聞局，但蔡政府仍可透過NCC決定電子媒體存活，用司法訴訟、監控手段，企圖製造新聞工作者寒蟬效應，藉由預算要讓公視變文宣部，媒體大亨深入民進黨決策圈，更別說鋪天蓋地的1450，到底是蔡英文在跟風，還是誰先帶風向?

李登輝一生是褒是貶，當然有不同的角度，但不能否認，李登輝「民主先生」的稱號，仍是靠著許多反民主手段權鬥堆積而成。吃李登輝奶水長大的民進黨，在歌頌李登輝民主成就的同時，就更不該也依靠反民主的手段維繫政權，甚至對更勝李登輝的腐化視而不見。

李登輝 民進黨 國民黨

延伸閱讀

李登輝發動「權力遊戲」 連美中情局都沒猜到他本領

李登輝再造農村 盼台東福鹿茶區代代傳香

李登輝辭世 夷將．拔路兒：原住民正名關鍵人物

李登輝故居屋頂破洞仍在 產權持有人多不願修繕

相關新聞

【即時短評】反民主下的民主 民進黨正發揚李登輝路線

有「民主先生」之稱的李登輝辭世，民進黨人士從上到下一片哀悼聲，更甚讚李登輝對台灣民主的貢獻。不過，李登輝主政時期監控政敵...

黨員大會委託書比出席人多 官員：不符民主精神

民眾黨8月2日舉行黨員大會，內政部官員今天表示，黨員大會一定要有過半數的黨員或黨代表出席，才算成會，雖未規定不得委託，但...

曾力挺的第一金董座廖燦昌遭起訴 蘇貞昌重話： 有不法絕不護短

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌昨因涉入遠航案遭起訴，也隨即遞出辭呈，曾強力背書廖燦昌擔任一銀董座的行政院長蘇貞昌遭受在野...

民進黨「自民黨化」 遲早會出事

前民進黨秘書長羅文嘉於7月下旬接受媒體專訪，從黨內的派系問題檢討到政媒關係，喟嘆民進黨已成世俗化政黨，不再是當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，「遲早會出事」。

廖燦昌遭起訴蘇貞昌挨罵 行政院解釋了

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌今因涉入遠航案遭起訴，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強為此批評行政院長蘇貞昌當初強力背書...

黨員大會危機未解 民眾黨：報名熱區出席率是成會關鍵

台灣民眾黨的黨員大會即將在8月2日登場，由於涉及黨的存廢，近來黨中央頻頻呼籲黨員們踴躍參與。據了解，線上報名出席者為34...

廖燦昌遭起訴 羅智強：幫忙背書的蘇貞昌還幹得下去？

遠航去年無預警停飛，遠航董事長張綱維被檢調查出涉嫌掏空遠航公司資產高達35億多元，並和時任合庫董事長廖燦昌（現任第一金控...

傳李登輝頻洗腎 醫師：加護病人常用

前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，至台北榮總治療，後因肺部感染住院治療。據了解，李登輝因年事已高，身體狀況虛弱，加上長期...

考監議題朱立倫與江啟臣同調 主張「廢院不廢權」

國民黨進入關注修憲議題，國民黨前主席朱立倫強調，國民得沒有要廢考監，「是保有考監權、廢考監院」，不管事成為和行政、司法同...

【重磅快評】蘇貞昌用人唯才？ 綠朝還有多少「廖燦昌」

台北地檢署偵辦遠航掏空案，今天偵結起訴張綱維等10人，被告名單中赫然出現前合庫董座、現任第一金董座廖燦昌的名字，並求處重...

影／侯友宜不連任攻2024？ 朱立倫：我們永遠都是好朋友

新北市長侯友宜日前接受「自由時報」專訪，被問到下一步時回答「誰說我一定要連任？」外界解讀他若不爭取新北市長連任，可能有意...

北榮指李登輝狀況「沒有變化」 李曾文惠今再赴北榮

前總統李登輝自今年2月初即住進台北榮總醫院，前晚網路一度瘋傳病逝消息，引發各界關切，但台北榮總因無家屬授權不便對外發言，...

熱門新聞

影／人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

民眾在李登輝靈堂外 大喊「哈哈哈！老賊終於死了！」

獨／李登輝長眠地？直擊五指山軍人公墓特勳區

最後兩天靠強心劑在撐 李曾文惠緊握李登輝手送最後一程

影／北榮曝李登輝最後病況 「看到外曾孫女照片總目不轉睛」

江啟臣、李乾龍不用走人了！議長補選藍綠車拚曾麗燕勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。