【即時短評】反民主下的民主 民進黨正發揚李登輝路線

有「民主先生」之稱的李登輝辭世，民進黨人士從上到下一片哀悼聲，更甚讚李登輝對台灣民主的貢獻。不過，李登輝主政時期監控政敵、干預媒體、扶植黑金等種種鞏固權力卻反民主的作為，民進黨人絕口不提，或許是因為民進黨青出於藍，將李登輝權鬥路線發揚光大。

出身野百合學運的范雲，在臉書寫下對李登輝推動民主的感念，認為這是學生運動及台灣歷史的幸運。可是不過是幾天前，范雲也在臉書指，促轉會的檔案中顯示，她是1986年後唯一被情治系統專案監控的學生，到1994年停止情治偵查監控，但對她的相關活動監控，直到1998年8月才終止。范雲也許忘了，李登輝從1988年擔任總統後，到2000年才卸任，中間重疊了10年。

李登輝主政時期的監控，還包括黨內同志。蔣經國死後，宋美齡、林洋港都反對李登輝接任真正有實權的國民黨主席，李登輝為了穩固地位，自1989年動用情治系統監控國民黨要員，郝柏村、李煥都是遭監控的對象。對照去年民進黨在進行總統黨內初選時，賴清德抱怨國家機器干預初選，甚至還傳出被跟監，同樣是執政者為了己身權力鞏固。帶領台灣走出威權邁向民主，這是蔡英文對李登輝的盛讚。

李登輝為了穩固政權，也將黑金政治帶入國民黨。這些黑金有金脈、人脈，在李登輝的支持下，大舉投入地方選舉漂白，當選後更以合法掩護非法擴張勢力，雖然鞏固了李登輝，卻也讓國民黨丟掉政權。「全面執政必定腐化」的劇本，也持續在蔡英文的第二任總統任期中上演，不只有黑道背景的人可以當國策顧問，蔡英文的親信，也不時傳出借勢借端、包山包海，為了維繫政權妥協，也難怪羅文嘉會說，民進黨遲早會出事。

在李登輝執政年代，新聞局與國民黨文工會是二大操控輿論的利器。新聞局可以決定媒體的存活，文工會可以一通電話，要求黨政軍媒體撤新聞，決定輿論走向。現在雖然沒有了新聞局，但蔡政府仍可透過NCC決定電子媒體存活，用司法訴訟、監控手段，企圖製造新聞工作者寒蟬效應，藉由預算要讓公視變文宣部，媒體大亨深入民進黨決策圈，更別說鋪天蓋地的1450，到底是蔡英文在跟風，還是誰先帶風向?

李登輝一生是褒是貶，當然有不同的角度，但不能否認，李登輝「民主先生」的稱號，仍是靠著許多反民主手段權鬥堆積而成。吃李登輝奶水長大的民進黨，在歌頌李登輝民主成就的同時，就更不該也依靠反民主的手段維繫政權，甚至對更勝李登輝的腐化視而不見。