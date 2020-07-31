李登輝辭世 行政院下半旗致哀

為悼念前總統李登輝昨晚辭世，蔡英文總統今宣布全國各機關（構）、學校自本（31）日中午12時起下半旗3日，行政院也跟進下半旗致哀。

行政院長蘇貞昌稍早受訪表示，39年前踏入政壇，第一個碰到的就是李登輝省主席，看到他從地方治理，一直到後來國家整個領導，都看出李前總統對台灣的貢獻非常了不起，自己有非常多的機會、時間和李相處深談，甚至到最後探病、病榻旁，都看出李心繫台灣。

蘇貞昌表示，哲人已遠，看到李前總統了不起的、精彩的、動人的一生，感謝李的貢獻，也向家屬致意；對於李前總統身後將辦理的各種事情，行政院各相關部會，會配合家屬意願，和總統府專案小組運作，會來做最好的安排，來整個辦好，也讓這一代人，對李前總統的尊敬、記憶，留下最圓滿的句點。

至於下半旗之相關規定，內政部曾解釋，「國旗下半旗實施辦法」第8條規定，「下半旗時，應先將國旗升至桿頂，再下降至旗身橫長二分之一處。降旗時，仍應升至桿頂，再行下降。同辦法第9條規定，「下半旗時，與國旗並列懸掛之旗幟，其高度不得高於國旗。」