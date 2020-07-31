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李登輝生前催生中正大學 獲頒名譽博士贈書師生感念

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
中正大學30周年校慶，李前總統特別致贈「功宏化育」賀詞。圖／中正提供
中正大學30周年校慶，李前總統特別致贈「功宏化育」賀詞。圖／中正提供

前總統李登輝辭世，他生前催生嘉義縣國立中正大學，獲頒名譽博士學位，贈送他相關著作共85本書，典藏學校圖書館，還到中正演講，與中正有特殊感情，李前總統辭世，校長馮展華感傷得久久不能自已，望著校園語帶哽咽說，「有李前總統就有中正大學」。

馮展華說，李前總統高瞻遠矚，催生中正大學，並呵護中正一路成長，民國79到85年間至少4次公開訪視中正校園，校方感念李前總統貢獻與付出，在25周年校慶時頒贈名譽博士學位，更感溫馨的是，在中正30周年校慶，李前總統特別致贈「功宏化育」賀詞。

馮展華感念表示，點點滴滴，都令中正師生永遠懷念，李前總統並沒有離開我們，他的精神將繼續陪著中正大學往前邁進。

政府為均衡雲嘉地區高等教育發展，民國75年10月30日拍板定案在雲嘉地區設立「中正大學」，引起雲林縣斗六市、嘉義縣民雄鄉、台南縣六甲鄉激烈爭奪設校，由時任副總統李登輝擔任籌備委員會召集人，歷經多次校地勘查與評選，在民國76年決定中正校地設於民雄鄉五穀王廟預定地。

校方指出，李登輝當時為發展中正建校藍圖，不僅赴海外參訪日本筑波、美國史丹福等大學，也在中正興建過程視察，每場籌備會議無不親自出席，閱讀會議結果加以批示。中正通識教育中心104年5月邀請李前總統，向學生分享其從政過程與體悟，及如何建立台灣政權主體性、提升台灣人民的尊嚴。

前總統李登輝(右)辭世，他生前催生嘉義縣國立中正大學，獲頒名譽博士學位。圖／中正提供
前總統李登輝(右)辭世，他生前催生嘉義縣國立中正大學，獲頒名譽博士學位。圖／中正提供
中正大學動工興建期間，當時總統李登輝(右二)由縣長陳適庸(右三)省議員陳明文(左二)議長邱天照(左)陪同勘察。記者魯永明／翻攝
中正大學動工興建期間，當時總統李登輝(右二)由縣長陳適庸(右三)省議員陳明文(左二)議長邱天照(左)陪同勘察。記者魯永明／翻攝
前總統李登輝(右)辭世，他生前催生嘉義縣國立中正大學，獲頒名譽博士學位，贈送他相關著作共85本書，典藏學校圖書館。圖／中正提供
前總統李登輝(右)辭世，他生前催生嘉義縣國立中正大學，獲頒名譽博士學位，贈送他相關著作共85本書，典藏學校圖書館。圖／中正提供

中正大學 李登輝 嘉義

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