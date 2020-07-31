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李登輝辭世 陳時中：時代的巨人「真的帶給台灣很多」

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
衛福部長陳時中回應前總統李登輝辭世，他表示非常傷痛。記者巫鴻瑋／攝影
衛福部長陳時中回應前總統李登輝辭世，他表示非常傷痛。記者巫鴻瑋／攝影

前總統李登輝昨晚7時24分病逝台北榮民總醫院，享耆壽98歲，衛福部長陳時中今天上午回應「大家都覺得非常的傷痛，（李前總統）是時代的巨人，帶給台灣很多」，對於李登輝逝世，陳時中簡短表達內心哀慟。

陳時中上午出席新竹縣身心障礙福利服務中心開幕典禮，第一時間並未回應前總統李登輝逝世的個人看法，隨後快步進入會場，並在經濟部次長曾文生的陪同下參與開幕典禮的進行。

陳時中離開典禮會場時表示，昨晚得知前總統李登輝逝世的消息，他說「大家都覺得非常的傷痛」，並認為李登輝對於台灣的發展是「時代的巨人」，同時也表達李登輝生前對於台灣無論政治、經濟等「真的帶給台灣很多」。

總統府也宣布，今天中午12時起，全國公家機關、學校降半旗致哀，並根據「國旗下半旗實施辦法」，蔡英文總統決定，降半旗以悼念前總統李登輝辭世。

李登輝 陳時中

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