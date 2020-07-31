曾力挺的第一金董座廖燦昌遭起訴 蘇貞昌重話： 有不法決不護短

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌昨因涉入遠航案遭起訴，也隨即遞出辭呈，曾強力背書廖燦昌擔任一銀董座的行政院長蘇貞昌遭受在野黨嚴厲批評。蘇貞昌今出席活動前則說了重話表示，這件事情，主管部會要再次落實檢視相關稽核機制，同時要深入調查，有任何不法決不護短。

在野黨質疑蘇貞昌曾力保廖燦昌，還說用人唯才。行政院發言人丁怡銘昨表示，遠航案已進入司法，不評論細節，但也解釋，廖燦昌受遠航請託之事，發生於四年多之前，當時是國民黨執政，在遠航爆發財務危機、檢方介入調查後才遭揭露，在此之前，廖燦昌並無涉入不法情事，依其資歷擔任一銀董座並無問題。

蘇貞昌今出席活動前則表示，蔡英文總統日前在民進黨全代會再次提示，清廉、勤政、愛鄉土，是民進黨不變的價值，要各方面來運作，不容許貪腐發生。

蘇貞昌說，公股行庫的負責人受政府託付，掌握人民鉅額金錢，應該要深自惕勵，為股東、為公司、為行庫做最好的運作，為國家發展來服務，絕不能有任何違法的事務，這件事情，主管部會要再次落實檢視相關稽核機制，同時要深入調查 有任何不法決不護短。