不畏網路恐嚇「砍李眉蓁」 李：報警處理且參選到底

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陣營說，近日網路上出現「砍李眉蓁」等留言，威脅候選人的生命安全，將報警且交由律師處理，呼籲選民理性，營造正面清新的選舉空間。

李眉蓁競總表示，在某網路媒體臉書粉絲專頁的留言區，有人公開主張「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎狀呢」，這種公開提倡暴力、對人生命安全造成威脅的留言，為言論自由所不容，李眉蓁競選總部在此公開譴責，將報警並交由律師處理，希望警方徹查到底，絕不姑息。