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台日共鑄的多桑型領袖：李登輝...日本眼中的「台灣大人」

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一句台人沒抗日 讓曾經交好的馬英九批李登輝出賣台灣

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九（左二）2009年大年初一前往台北市翠山莊拜會前總統李登輝（右三），眾人依同向守候許久的媒體，揮手致意。本報資料照片
前總統馬英九（左二）2009年大年初一前往台北市翠山莊拜會前總統李登輝（右三），眾人依同向守候許久的媒體，揮手致意。本報資料照片

前總統李登輝病逝，享耆壽98歲。李登輝在離開國民黨後建立台聯黨，與前總統馬英九關係一直處在低點，直到馬2008年當選總統後，兩人關係才進入「蜜月期」，馬英九曾兩度登門拜訪李登輝請益。不過後來李要馬別再談「九二共識」，更說釣魚台是日本領土，否認台人抗日事實，讓馬重批李「出賣台灣，侮辱人民，作賤自己」，兩人關係再度生變。

馬英九在《八年執政回憶祿》書中表示，李登輝當時告訴他，兩年多前就看出陳水扁「不對了」，貪汙非常厲害，也對他個人、台聯黨出重手，「民進黨要改變不容易，輸太多，不知錯誤何在，只會怪別人！」李登輝還感性地說：「你當選，我很高興，代表台灣族群問題即將有所進展」，誇馬英九比較「乾淨、誠實」。

李登輝向馬英九表示，建立清廉的政府非常重要，還對馬英九分析民進黨失敗原因，在於「不了解老百姓的想法，執政後， 貪汙又太厲害；只會講台獨，講很多，但貪汙更多，台灣人氣得流淚！」後來馬英九決定任用時任台聯不分區立委賴幸媛當陸委會主委，李登輝頗為贊同。

當時李登輝特地告訴馬英九：「我不是台獨教父，從來沒有談過台獨！」他希望國民黨與台聯合作，一起維持台灣海峽安定。李登輝強調，台灣主體性要建立，要馬英九不要再談「九二共識」，當時讓馬英九覺得很訝異，心想這不是在李登輝在總統任內與對岸達成的共識嗎？怎麼變了？李後來選擇否定這段歷史，實在讓人無法理解。

2015年台灣光復70周年，李登輝公開說台灣人沒有抗日，也沒有抗戰，馬英九氣到重話批李，「出賣台灣，侮辱人民，作賤自己」，這也是馬英九批判李登輝最重的一次。馬英九說，李登輝對日本有故國之情的眷戀無可厚非，但反映到國家政策，將釣魚台定位為日本領土，否定我國對釣魚台列嶼主權，讓人無法接受。

隨著李登輝對釣魚台、兩岸等言論讓馬英九認為明顯違背歷史事實，也讓他實在聽不下去，兩人自然漸行漸遠。李登輝後來也批評馬英九，「馬說過要走李登輝的路，後來也沒走」，馬則反駁說：「我走的是李登輝自由民主的道路」，與「李登輝道路」是不一樣的。

馬英九認為，李登輝有「梟雄性格」。梟雄的特色是不拘於常軌，不守常規，只要有需要，隨時可以變，隨時可以轉彎，但是缺點就是，變來變去，讓人覺得反反覆覆，前總統陳水扁也據此批李是「老番顛」。例如現在大陸政策的基礎，就是李任內制定，怎麼可以說賴就賴呢？如果說梟雄性格是轉常人所不敢轉的彎，「那我能力有限，太守法了，當不了梟雄！」

李登輝 馬英九 台聯

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