李登輝辭世 日駐台代表透露他終生的遺憾

前總統李登輝辭世，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰昨晚表示，他深感哀痛和惋惜，他從年輕時就期盼有一天可以向李登輝請教，現在這個心願無法實現了，成為他外交官一生的遺憾。

泉裕泰在臉書上表示，驚聞「台灣民主之父」、「體現日台心靈羈絆」的前總統李登輝逝世，他深感哀痛與惋惜，謹對家屬與全台灣朋友們表達最深切的哀悼之意，他並放上一張他在寫有李登輝晚年常掛嘴邊的「我不是我的我」的盤子前悼念的黑白照片。

泉裕泰說，他還是年輕外交官時，心中總期盼有一天可以受到同時身為偉大政治家、戰略家、農學家、哲學家的李登輝指導，現在他年過六十終於獲得赴台機會，從去年11月履新以來，一直盼望著請李前總統賜教，然而心願已無法實現，成為他身為外交官一生的遺憾。

泉裕泰說，李登輝是台灣史上首位由人民直選的總統，為現今自由民主的台灣打下堅實的基礎。台灣對日本而言是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，並有著緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴，同時亦為以真心相繫的真正朋友。由對日本抱持深厚感情與理解的李登輝播下的種子於台灣扎根，「我確信這些種子盛放的成果即為現今的台灣，亦是今日將日台緊緊將相繫的羈絆」。

泉裕泰說，李登輝如今已化作千風，回歸天上永眠。他除了衷心為李登輝祈求冥福，也請家屬與全台灣朋友們節哀。「誠心祈願台灣今後也持續發光，相信在天上的李前總統今後每日都能看到台灣的光芒」。