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台日共鑄的多桑型領袖：李登輝...日本眼中的「台灣大人」

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李登輝辭世 日駐台代表透露他終生的遺憾

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰在臉書上放了一張悼念李登輝的照片。圖/取自日本台灣交流協會臉書
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰在臉書上放了一張悼念李登輝的照片。圖/取自日本台灣交流協會臉書

前總統李登輝辭世，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰昨晚表示，他深感哀痛和惋惜，他從年輕時就期盼有一天可以向李登輝請教，現在這個心願無法實現了，成為他外交官一生的遺憾。

泉裕泰在臉書上表示，驚聞「台灣民主之父」、「體現日台心靈羈絆」的前總統李登輝逝世，他深感哀痛與惋惜，謹對家屬與全台灣朋友們表達最深切的哀悼之意，他並放上一張他在寫有李登輝晚年常掛嘴邊的「我不是我的我」的盤子前悼念的黑白照片。

泉裕泰說，他還是年輕外交官時，心中總期盼有一天可以受到同時身為偉大政治家、戰略家、農學家、哲學家的李登輝指導，現在他年過六十終於獲得赴台機會，從去年11月履新以來，一直盼望著請李前總統賜教，然而心願已無法實現，成為他身為外交官一生的遺憾。

泉裕泰說，李登輝是台灣史上首位由人民直選的總統，為現今自由民主的台灣打下堅實的基礎。台灣對日本而言是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，並有著緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴，同時亦為以真心相繫的真正朋友。由對日本抱持深厚感情與理解的李登輝播下的種子於台灣扎根，「我確信這些種子盛放的成果即為現今的台灣，亦是今日將日台緊緊將相繫的羈絆」。

泉裕泰說，李登輝如今已化作千風，回歸天上永眠。他除了衷心為李登輝祈求冥福，也請家屬與全台灣朋友們節哀。「誠心祈願台灣今後也持續發光，相信在天上的李前總統今後每日都能看到台灣的光芒」。

李登輝 日本

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