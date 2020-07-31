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陳芳明、王丹悼念李登輝 「改寫了台灣歷史」

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
前總統李登輝昨晚病逝，享耆壽98歲。本報資料照片
前總統李登輝昨晚病逝，享耆壽98歲。本報資料照片

前總統李登輝昨晚7時24分，因敗血性休克及多重器官衰竭，病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲。作家陳芳明在臉書表示，李登輝改寫了台灣歷史。民運人士王丹也在臉書追悼表示，李登輝是真正的政治家。

陳芳明說，1990年李登輝突破國民黨的格局，與時任民進黨主席黃信介舉行國是會議。那年，他以黑名單身分參加會議，親眼看到李登輝與黃信介的平等對談。「台灣歷史的改寫，就從那個時刻開始」。

陳芳明表示，李登輝突破了國民黨的宮廷政治，開始傾聽來自民間的聲音。民進黨一直被國民黨貼上「叛國」的標籤。李登輝與黃信介的對談，改變了國民黨長期以來的貴族氣息。李登輝後來又展開與獨派大老彭明敏的對談，更是扭轉了台灣政治生態。

「讓國民黨終於接地氣，李總統功不可沒。他沒有讓國民黨垮台，而是容許民間力量顛覆了一黨專政」。陳芳明說，李登輝遺留下來的民主進程，讓後來的台灣人可以持續走下去。

王丹說，李登輝是真正的政治家，也是他見過的難得的手不釋卷、喜歡閱讀的政治家。李登輝的政治生涯雖然跌宕起伏，充滿爭議，但是一手主導的寧靜革命，已經成為全球民主轉型的典範，李登輝的貢獻有目共睹，其歷史定位已經確立。「台灣的精彩，有李登輝先生的一部分」。

李登輝 國民黨 陳芳明

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