扁臉書悼李登輝：台灣從威權走向民主運動的重大損失

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁（右）在臉書貼文悼念過世的前總統李登輝。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁（右）在臉書貼文悼念過世的前總統李登輝。圖／翻攝陳水扁臉書

前總統陳水扁昨天晚間在臉書貼文悼念過世的前總統李登輝，也透露李登輝跟曾在總統官邸期許他「要好好做，不是做4年，而是要努力做8年」，或許這也是李登輝願意帶領228牽手護台灣（2004年）的原由之一，他心存感激。

陳水扁在臉書並提及，李登輝告訴他，2000年總統大選後，本來打算在9月才辭去國民黨主席，但看到國民黨內部的亂象覺得再做黨主席也沒意思了，9月之前即辭去黨主席；「如果李前總統不要那麼早辭去國民黨主席，以他的民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定將會做出更大的貢獻。」

以下是陳水扁在臉書悼念李登輝的內容：　

「2018.1.15是李前總統農曆與國曆同一天的96歲大壽。阿扁為了趕在李前總統生前政治和解，一笑泯恩仇，專程前往翠山莊親向李前總統恭祝心目中的「台灣民主之父」萬壽無疆。只是沒想到二年半前的祝壽之行，卻成為前後任台灣總統最後一次的見面。

李前總統揮淚看著拄杖的阿扁背影離去，讓阿扁不禁想起2000.5.20完成首度政權移交後，阿扁親送李前總統離去時的巨人背影，那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影。

如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李前總統的背影了。這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。

李前總統曾跟阿扁說過，2000年總統大選後，他本來打算在九月才辭去國民黨主席職務，但看到國民黨內部的亂象，他再做黨主席也沒意思了。

如果李前總統不要那麼早辭去國民黨主席，以他的民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定將會做出更大的貢獻。

李前總統曾在總統官邸期許阿扁「你要好好做，不是做四年，而是要努力做八年」。或許這也是李前總統願意帶領228牽手護台灣的原由之一。阿扁心存感激！

高山仰止，景行行止。李前總統對台灣民主鞏固與深化的推動，像大山一樣崇高偉大，將受到台灣人民和國際社會永恆的敬仰。

最後敬請李前總統夫人曾文惠女士和全體家人節哀保重！李前總統在天之靈安息！」

國民黨 李登輝 陳水扁

延伸閱讀

李登輝辭世 陳水扁：再也看不到老船長的背影

李登輝辭世 楊鎮浯：功過留給下一代評論

泉裕泰：一直盼李登輝賜教 未能得見是一生遺憾

李登輝逝世 大陸媒體第一時間簡要報導多未置評

相關新聞

廖燦昌遭起訴蘇貞昌挨罵 行政院解釋了

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌今因涉入遠航案遭起訴，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強為此批評行政院長蘇貞昌當初強力背書...

黨員大會危機未解 民眾黨：報名熱區出席率是成會關鍵

台灣民眾黨的黨員大會即將在8月2日登場，由於涉及黨的存廢，近來黨中央頻頻呼籲黨員們踴躍參與。據了解，線上報名出席者為34...

廖燦昌遭起訴 羅智強：幫忙背書的蘇貞昌還幹得下去？

遠航去年無預警停飛，遠航董事長張綱維被檢調查出涉嫌掏空遠航公司資產高達35億多元，並和時任合庫董事長廖燦昌（現任第一金控...

傳李登輝頻洗腎 醫師：加護病人常用

前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，至台北榮總治療，後因肺部感染住院治療。據了解，李登輝因年事已高，身體狀況虛弱，加上長期...

考監議題朱立倫與江啟臣同調 主張「廢院不廢權」

國民黨進入關注修憲議題，國民黨前主席朱立倫強調，國民得沒有要廢考監，「是保有考監權、廢考監院」，不管事成為和行政、司法同...

【重磅快評】蘇貞昌用人唯才？ 綠朝還有多少「廖燦昌」

台北地檢署偵辦遠航掏空案，今天偵結起訴張綱維等10人，被告名單中赫然出現前合庫董座、現任第一金董座廖燦昌的名字，並求處重...

影／侯友宜不連任攻2024？ 朱立倫：我們永遠都是好朋友

新北市長侯友宜日前接受「自由時報」專訪，被問到下一步時回答「誰說我一定要連任？」外界解讀他若不爭取新北市長連任，可能有意...

北榮指李登輝狀況「沒有變化」 李曾文惠今再赴北榮

前總統李登輝自今年2月初即住進台北榮總醫院，前晚網路一度瘋傳病逝消息，引發各界關切，但台北榮總因無家屬授權不便對外發言，...

大巨蛋仍有13處隔音棉未拆 北市府再罰遠雄6萬5千

大巨蛋爭議不斷，台北市政府於今年7月中旬核發新的建照，待遠雄向市府申請復工，不過，台北市建管處今天表示，之前查到大巨蛋在...

時力：盼新任NCC委員硬起來 嚴審媒體換照

國家通訊傳播委員會（NCC）新一屆委員即將在8月1日上任。時代力量黨主席徐永明今天提出4大呼籲，包含嚴守機關獨立，專注媒...

扁：李前總統告訴我 不可以讓副總統看公文

前總統陳水扁今天在臉書和Line「陳水扁官網」上貼文談副總統的角色，其中談到前總統李登輝告訴他，不可以讓副總統看公文，他...

罷免王浩宇最新民調出爐 44%中壢民眾不喜歡他

公民團體發起的民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，罷王團體20日向中選會遞交第一階段提議罷免連署書，8月1日將舉行第二階段罷免...

熱門新聞

影／人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

李曾文惠、媳婦張月雲步出翠山莊 探李前總統

前總統李登輝狀況不佳 陳水扁曝當年李曾經教他的事

獨／李登輝長眠地？直擊五指山軍人公墓特勳區

傳李登輝頻洗腎 醫師：加護病人常用

影／北榮曝李登輝最後病況 「看到外曾孫女照片總目不轉睛」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。