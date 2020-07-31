扁臉書悼李登輝：台灣從威權走向民主運動的重大損失

前總統陳水扁昨天晚間在臉書貼文悼念過世的前總統李登輝，也透露李登輝跟曾在總統官邸期許他「要好好做，不是做4年，而是要努力做8年」，或許這也是李登輝願意帶領228牽手護台灣（2004年）的原由之一，他心存感激。

陳水扁在臉書並提及，李登輝告訴他，2000年總統大選後，本來打算在9月才辭去國民黨主席，但看到國民黨內部的亂象覺得再做黨主席也沒意思了，9月之前即辭去黨主席；「如果李前總統不要那麼早辭去國民黨主席，以他的民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定將會做出更大的貢獻。」

以下是陳水扁在臉書悼念李登輝的內容：

「2018.1.15是李前總統農曆與國曆同一天的96歲大壽。阿扁為了趕在李前總統生前政治和解，一笑泯恩仇，專程前往翠山莊親向李前總統恭祝心目中的「台灣民主之父」萬壽無疆。只是沒想到二年半前的祝壽之行，卻成為前後任台灣總統最後一次的見面。

李前總統揮淚看著拄杖的阿扁背影離去，讓阿扁不禁想起2000.5.20完成首度政權移交後，阿扁親送李前總統離去時的巨人背影，那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影。

如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李前總統的背影了。這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。

李前總統曾跟阿扁說過，2000年總統大選後，他本來打算在九月才辭去國民黨主席職務，但看到國民黨內部的亂象，他再做黨主席也沒意思了。

如果李前總統不要那麼早辭去國民黨主席，以他的民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定將會做出更大的貢獻。

李前總統曾在總統官邸期許阿扁「你要好好做，不是做四年，而是要努力做八年」。或許這也是李前總統願意帶領228牽手護台灣的原由之一。阿扁心存感激！

高山仰止，景行行止。李前總統對台灣民主鞏固與深化的推動，像大山一樣崇高偉大，將受到台灣人民和國際社會永恆的敬仰。

最後敬請李前總統夫人曾文惠女士和全體家人節哀保重！李前總統在天之靈安息！」