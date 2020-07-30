李登輝辭世 新黨：盼使台灣陷泥淖李登輝路線也終結

前總統李登輝晚間傳出病逝台北榮總，享耆壽98歲。新黨晚間發出聲明表示，李享壽98，按傳統是喜喪，望其家人保重，亡者已矣、生者可追；但也呼籲志同道合者一起讓使台灣深陷泥淖的「李登輝路線」，隨李離世一起終結。

新黨指出，台灣自解嚴以來，重大憲改、教改、金改皆由李登輝主導，遺禍巨大，尤其錯失兩岸和談最好時機，將台灣帶上「去中國化」不歸路，至今仍是台灣跳不出的泥淖，新黨作為反李登輝起家政黨，對李歷史功過仍要表達立場。

新黨批評，民進黨聲稱反黑金，因而於2000年首次奪得政權，但國民黨走上黑金之路，來源卻正是李登輝，民進黨卻奉李登輝為「台灣之父」，邏輯錯亂，證明一切只為「台獨」。

新黨表示，李登輝的「台獨」之路前提是「中國必崩潰」，如今大陸不但沒崩潰，還是台灣經濟命脈重要依靠，當今執政之蔡英文總統，若繼續奉行李登輝路線，如何同時與大陸建立和平穩定的政經關係，仍是未完成的答卷。