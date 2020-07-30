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廖燦昌遭起訴蘇貞昌挨罵 行政院解釋了

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／本報資料照片
行政院長蘇貞昌。圖／本報資料照片

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌今因涉入遠航案遭起訴，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強為此批評行政院蘇貞昌當初強力背書廖燦昌任一銀董座，現在發生這樣的事情，「行政院長你還有臉幹得下去？」行政院則表示，遠航案已進入司法，不評論細節，但廖燦昌受遠航請託之事，發生國民黨執政時期。

遠東航空公司董事長張綱維遭台北地檢署依違反「民航法」、「證交法」等罪起訴，時任合庫董座的廖燦昌、合庫副總黃伯川等人，也因遠航案遭起訴。廖燦昌中午已向財政部提辭呈。羅智強則在臉書表示，高雄市前市長韓國瑜去年競選總統時，曾質疑蘇貞昌重用因慶富案下台的廖燦昌，結果廖燦昌在合庫董事長任內，拿公家的錢去做自己的人情，違法放款遠航22.5億元造成合庫虧損。

行政院發言人丁怡銘則解釋，慶富案為國民黨執政時代，行政院秘書長簡太郎受慶富請託，特別選在自己辦公室「為民服務」，最後銀行團同意聯貸。在蔡政府執政後，慶富爆發財務危機，廖燦昌等公股銀行相關人士係因連帶責任請辭負責，並非違法而遭到處分。

丁怡銘說，遠航案已進入司法，不評論細節，但廖燦昌受遠航請託之事，發生於四年多之前，當時是國民黨執政，在遠航爆發財務危機、檢方介入調查後才遭揭露，在此之前，廖燦昌並無涉入不法情事，依其資歷擔任一銀董座並無問題。

遠航 慶富案 行政院 丁怡銘 蘇貞昌

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