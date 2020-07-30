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黨員大會危機未解 民眾黨：報名熱區出席率是成會關鍵

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲擔心黨員大會人數太少開不成。圖／本報系資料照
台灣民眾黨主席柯文哲擔心黨員大會人數太少開不成。圖／本報系資料照

台灣民眾黨的黨員大會即將在8月2日登場，由於涉及黨的存廢，近來黨中央頻頻呼籲黨員們踴躍參與。據了解，線上報名出席者為3497人，經分析北北基、桃竹苗兩地區相加，就占了其中近7成；換言之，黨員大會成會與否，報名熱區的出席率將會是關鍵。

民眾黨今天將會召開中評會確認最終黨員人數。據了解，在扣除掉資料重複、有問題的黨員約上千人左右後，已報名參加黨員要達到7成以上出席率，才能較確保達到「政黨法」規定的1/2黨員出席門檻，讓大會順利舉行。

黨員大會受理線上報名已在27日截止，線上報名出席者為3497人，採送委託書者約3540人，兩者重複登記約有500人。但受限於每人只能攜帶1張委託書入場規定，因此當天出席狀況仍至關重要，才能確保委託書發揮效力，不會變成廢紙。

經分析，線上報名當天會出席者中，通訊地址在北北基地區的有47.08％、桃竹苗地區20.08%、宜花東地區2.62％、中彰投地區15.12%、雲嘉南地區8.26％、高屏地區6.53％，離島則有0.3%。民眾黨發言人陳宥丞表示，北北基、桃竹苗由於離黨員大會的林口會場較近，因此較高比例採線上報名，反觀高屏、宜花東等地區黨員則多以委託書方式參與。

陳宥丞表示，由於有約500人線上報名與委託書重複登記，要予以扣除，因此線上報名總人數下修後仍接近最低門檻，因此仍大意不得，評估在北北基、桃竹苗等報名熱區的當天出席率，將會是成會與否的關鍵。

陳宥丞指出，黨中央近來花了大量人力、物力，透過網路行銷、電話聯繫、實體信件、新聞露出等方式多管齊下來宣傳黨員大會，報名人數也從10日的約1300人，到28日增加至約6500人，短短19天成長了約5倍之多，希望能讓黨員大會順利進行。

陳宥丞說，為確保活動及議事進行順利，本次大會現場僅開放黨員進入會場；但不具黨員身分之家屬，仍可在場館內的「蛋白區」休憩；12歲以下孩童需由父母陪同，開會期間無人照顧可帶進「蛋黃區」。

至於會場防疫措施，陳宥丞表示，除了進場皆採實名制，報到處實行量體溫、消毒等作業，場館內備有酒精，活動前一天場館內座位也會進行全面消毒。

台灣民眾黨

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