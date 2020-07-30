廖燦昌遭起訴 羅智強：幫忙背書的蘇貞昌還幹得下去？

遠航去年無預警停飛，遠航董事長張綱維被檢調查出涉嫌掏空遠航公司資產高達35億多元，並和時任合庫董事長廖燦昌（現任第一金控董座）合謀違法貸款逾22億元。國民黨革實院院長、台北市議員羅智強在臉書批評行政院長蘇貞昌當初強力背書廖燦昌任一銀董座，現在發生這樣的事情，「行政院長你還有臉幹得下去？」

羅智強表示，高雄市前市長韓國瑜去年競選總統時，曾質疑行政院長蘇貞昌重用因慶富案下台的廖燦昌，當時當第一金控董事長，蘇貞昌還說，「用人唯才是唯一考量」。結果廖燦昌在合庫董事長任內，拿公家的錢去做自己的人情，違法放款遠航22.5億元造成合庫虧損。

羅智強批評，蘇貞昌是用人唯才，還是用人唯「財」？他批蘇女兒、民進黨立委蘇巧慧拿1000萬元標案，蘇被罵有一點羞恥心說下次不拿了，結果現在蘇堅持要用的人（指廖燦昌）一爆就是22億。什麼噁爛事，只要發生在民進黨，覺青們全部當沒事，也算台灣奇景。