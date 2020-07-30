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侯友宜不連任攻2024？ 朱立倫：我們永遠都是好朋友

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。圖／翻攝udn TV畫面
國民黨前主席朱立倫。圖／翻攝udn TV畫面

新北市長侯友宜日前接受「自由時報」專訪，被問到下一步時回答「誰說我一定要連任？」外界解讀他若不爭取新北市長連任，可能有意直攻2024總統大位或是國民黨主席。不過，國民黨前主席朱立倫今受訪表示，侯友宜一直都是與他並肩作戰的好夥伴，「我們永遠都是好朋友」。

媒體詢問朱立倫，侯友宜對國民黨主席和總統大位都很有意願，會不會擔心未來兩人成為對手？朱立倫說，侯友宜一直都是與他並肩作戰的好夥伴，未來也會是一起並肩作戰的好夥伴，侯友宜也說他們是好朋友，「我們永遠都是好朋友」。媒體追問好朋友要一起對抗誰？朱立倫則重申「我們都是並肩作戰的好夥伴」。

由於8月2日侯友宜將南下輔選國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，媒體詢問朱立倫是否有機會與侯同台。朱立倫表示，他們分進合擊，都希望高雄能夠勝選。他希望明天的議長能夠順利當選產生，他下周還會到高雄去陪李眉蓁，也很高興這周末侯友宜要下去。

媒體詢問，李眉蓁去參加網路節目連高雄地名都答不出來，遭對手陳其邁酸跑得比前市長韓國瑜還不勤。朱立倫回應，他覺得選舉應該用正面的角度去看，他相信李眉蓁努力勤跑基層，對高雄基層問題一定會更深入了解，他下周會跟李眉蓁去偏鄉了解基層市政議題。

朱立倫說，今天也有個腦筋急轉彎，就是高雄最南的地方是哪裡，好像是旗津區的太平島。他笑說，有時候回答不一定會正確，但總是更深入基層、更努力了解基層是最重要的。

朱立倫 侯友宜

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