北榮指李登輝狀況「沒有變化」 李曾文惠今再赴北榮

前總統李登輝自今年2月初即住進台北榮總醫院，前晚網路一度瘋傳病逝消息，引發各界關切，但台北榮總因無家屬授權不便對外發言，僅表示，李登輝身體狀況不理想，臥床半年，病情起起伏伏，還不到外界傳聞程度。而媒體連日駐守台北榮總，除黨政高層及李家親友親友進出外，並無其他動靜。

高齡98歲的前總統李登輝2月8日晚間在家中接受護理師量測血壓、血糖後，飲用牛奶補充營養，疑似喝太快被嗆到，不停咳嗽，緊急送至北榮急診。

當時李登輝的主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮曾指出，李登輝因吸入性肺炎，肺部些微感染，除先緊急給予抗生素藥物外，並做血液生化相關檢查，留院觀察。

李登輝住院至今，多次傳出病情惡化及逝世等消息，但北榮院方對李登輝的病況皆封口，不願回應，僅說身體狀況不理想，臥床半年，病情起起伏伏；但沒有家屬授權，且狀況「沒有變化」，不便對外發言。

李登輝的夫人李曾文惠繼昨天赴北榮後，今天中午再度到北榮探視。中午12時03分，座車抵達台北榮總，直接開入地下車道，傳出女婿賴國洲等其他家屬也正前往醫院。