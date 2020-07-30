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大巨蛋仍有13處隔音棉未拆 北市府再罰遠雄6萬5千
大巨蛋爭議不斷，台北市政府於今年7月中旬核發新的建照，待遠雄向市府申請復工，不過，台北市建管處今天表示，之前查到大巨蛋在停工期間，擅自於機房施作隔音棉，要求遠雄限期拆除，但仍有13處機房的隔音棉未拆，將向遠雄開罰6萬5000元，直至拆除為止。
市議員林亮君日前踢爆，大巨蛋尚未復工時，遠雄偷跑施作隔音棉，台北市建管處表示，經逐層清查，發現園區的商場棟有11處機房施作消音棉，遠雄已自行拆除完成，且在巨蛋棟、旅辦棟，共計13處機房也有施作消音棉，仍未拆除。
台北市建管處又說，針對有24間機房擅自施作消音棉，根據「建築法」第86條，裁處8萬4722元，遠雄表示不服已提起訴願。
台北市建管處表示，行政救濟為法律保障的人民權利，但按訴願法規定，行政處分不因提起訴願而停止，遠雄仍未拆除其餘13處機房的隔音棉，將再罰6萬5千元，並再限期2周內拆除，若仍不拆除，將連續處以怠金至拆除為止。
台北市建管處強調，為防範遠雄違法施作其他工程，將持續每天不定時派員進行巡查及每周三定期會同消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會聯合進行安全檢查，公開透明絕不允許遠雄違法施作其他工項。
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