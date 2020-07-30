時力：盼新任NCC委員硬起來 嚴審媒體換照

國家通訊傳播委員會（NCC）新一屆委員即將在8月1日上任。時代力量黨主席徐永明今天提出4大呼籲，包含嚴守機關獨立，專注媒體監理職責、OTT立法納管，促進台灣影視內容、媒體換照附款，執行進度公開透明 、傳媒國是會議，媒改政策凝聚共識等。

徐永明說，NCC在6年前對於中天電視台的執照審查要求，如今到了檢驗時刻，NCC是否能盡到獨立機關職責，所有民眾都在看。徐永明指出，對於OTT藉由網路向觀眾提供內容的亂象，時力立場非常清楚，OTT需要管制，且自製內容應有一定比例，若要在台灣賺錢，也要球在台灣繳稅。

時力黨團總召邱顯智表示，準NCC主委陳耀祥過去是代理主委，一定對於中天換照附款的性質非常清楚，眼看中天對於NCC要求改進事項都不履行，現在中天又要換照，NCC還要發照嗎？邱說，若還要發可中天許可，是非常難以想像的，盼望新任NCC委員們一定要硬起來，「行政處分的附款不是被當塑膠使用的」。

媒體觀察基金會董事邱家宜說，NCC要成立數位發展專責機關的概念很好，但要由NCC改組則不太明智。例如，環保署負責維護環境，經濟部促進產業發展，如果把這兩者放在同個部會，恐怕會精神分裂；同理，數位發展機關是因應數位發展需求，挹注資源輔助民間，而NCC的功能是為了處理不實言論、網路霸凌等通訊傳播的衍生問題，若同時把黑臉角色與輔導角色放在一起，會是施政邏輯的錯亂。