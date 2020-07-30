扁：李前總統告訴我 不可以讓副總統看公文

前總統陳水扁今天在臉書和Line「陳水扁官網」上貼文談副總統的角色，其中談到前總統李登輝告訴他，不可以讓副總統看公文，他也就此請教過前副總統李元簇，李元簇告訴他，副總統就是副總統，不是半個總統。

陳水扁的貼文以「副總統有公文可批嗎」為題，說到不曉得是哪一國的副總統說的，有人問副總統每天都做什麼事？副總統說：「只有一件事，那就是每天醒來，問總統死了沒？」

陳水扁表示，我國憲政體制下的副總統角色，記得李登輝曾告訴他「不可以讓副總統看公文」；他也請教過李元簇，李元簇說，副總統就是副總統，不是半個總統。

陳水扁認為副總統有點像籃球場上的板凳球員，或是棒球場上的指定代打，雖然板凳球員或指定代打可能打出好成績，但整場球賽中仍不能同時有兩位控球後衛或兩位打擊手。