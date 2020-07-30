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罷免王浩宇最新民調出爐 44%中壢民眾不喜歡他

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨青年部副主任詹為元與「反仇恨政治動員」公民團體代表毛嘉慶，今公布罷免王浩宇最新民調。詹為元提供
國民黨青年部副主任詹為元與「反仇恨政治動員」公民團體代表毛嘉慶，今公布罷免王浩宇最新民調。詹為元提供

公民團體發起的民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，罷王團體20日向中選會遞交第一階段提議罷免連署書，8月1日將舉行第二階段罷免連署的誓師大會。國民黨青年部副主任詹為元與「反仇恨政治動員」公民團體代表毛嘉慶，今公布最新民調指出，40.5％中壢民眾表示會去投票，其中更有69.8％表示會投同意罷免，顯示「罷王」成案並非不可能。

對於罷免王浩宇連署活動，民調結果顯示，有66.9%中壢區民眾表示知道此事，31.5%表示不知道。如果罷免王浩宇的提案通過，舉行罷免投票，40.5%中壢民眾表示會去投票（24.9%一定會，15.6%可能會）；不會去投票的比例是49.7%。

假如明天就是罷免王浩宇投票日，民調結果指出，在有投票意願的民眾中，有69.8%表示會投同意罷免，會投不同意罷免的比例為10.9%，另外19.3%則表示未決定。有投票意願民眾中，69.8%將投同意票，換算後相當於全體選民的35%會投同意票，高於25%的罷免門檻。

民調也指出，36.2%中壢民眾不滿意王浩宇問政表現，高於18.9%滿意，但有44.8%無法評價。喜好度方面，44%中壢民眾表示不喜歡王浩宇，明顯高於喜歡的16.6%，另外有13.3%表示不認識王浩宇，26.1%沒有表示意見。

國民黨認同者有74.5%不喜歡王浩宇，只有3.9%喜歡；中立民眾有45%不喜歡，也明顯高於喜歡的12%；民進黨認同者對王浩宇的喜好度較高，為39.2%，但也有22.2%不喜歡。

民調結果發現，20%認為王浩宇沒有做好市議員的監督工作，其次為越界其他縣市市政（17%）、言論不當（15%）、網路批評(13%)。

「罷免王浩宇」發起人20日前往中選會提交3700多份提議罷免連署書。此次民調委託TVBS民意調查中心，調查日期為109年7月14日至16日晚間18:30至22:00，訪問對象為20歲以上戶籍設在桃園市中壢區民眾，有效樣本共1080份。

詹為元指出，罷免王浩宇是民間公民自發性的運動，不代表任何黨派，只是認同這活動的理念，盡份心力支持與參與這場活動。而民調經費也是由公民團體集資，並非政黨所做民調。

此外，「台灣民眾黨中壢區主任」林昭印、「時代力量立委邱顯智辦公室法案助理」林佳瑋原也受邀出席記者會，今臨時缺席未參加。

罷免 王浩宇 民調

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