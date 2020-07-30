高雄市議長明天補選藍綠黨團都甲動 藍營有信心勝選

高雄市議會明（31）日補選議長，國民黨團、民進黨團都祭甲動和黨紀。在無黨團結聯盟決定支持國民黨推出的曾麗燕之後，曾麗燕今天表示有信心勝選，民進黨張勝富要力爭。

民進黨團今天上午開黨團會議，決議明天上午9時20分甲動、集體簽到入場投票，支持民進黨議長補選候選人張勝富，如違反者，將依民進黨紀律評議裁決條例第33條、第40條移送中央評議委員會議處。

國民黨團明天也祭甲動和黨紀。黨團總召曾俊傑說，如果明天未到議會投票或未投給黨推出的曾麗燕，會開除黨籍處分。曾麗燕上午再表達對無黨籍議員的感謝，也對明天議長補選的選情有信心。

對於無黨團結聯盟決議要支持曾麗燕，民進黨團表示尊重，但也強調「決議的理由還是要以事實為依據，否則自欺欺人騙不了市民更騙不了老天爺。」

民進黨團表示，黨團韓賜村在無黨團結聯盟總召朱信強臨時提出追諡前議長許崑源為高雄市議會永遠的榮譽議長一案，基於同事情誼個人並未反對也未撤案，但民進黨是民主政黨、黨團是團結的黨團，絕對不同於總召一個人說了就算的無黨聯盟，在未經民進黨團討論前只能是韓賜村個人的態度。朱信強的提案在輿論的壓力下和前許議長夫人林絲娛的謝絕下撤。

民進黨團表示，讓死者安息、生者平安，這才是人道的終極關懷，不要再拿來蹭個人的政治行情。

韓賜村表示，民進黨團會盡最大努力繼續爭取友黨議員的支持。