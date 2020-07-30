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被婉拒探視李登輝？ 北市：柯認為應把時間留給家屬
前總統李登輝住院北榮已175天，北榮昨天證實，李前總統身體狀況確實不佳。台北市長柯文哲過去都把李登輝視為政治導師，今天是否前往探視？北市府發言人陳智菡表示，柯文哲認為現在不是探視的時候，應該把時間留給家屬，若去探視只是要被看見，這也不是柯文哲的個性。
高齡97歲的李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，送至北榮治療住院至今。總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌昨天都前往北榮探視，柯文哲昨天則是致電家屬慰問，但為避免打擾李登輝靜養，據了解，柯今天也不會前往探視。
陳智菡表示，柯文哲昨天已經提到，要先了解李前總統的狀況，才決定要不要探視，但與家屬了解之後，柯認為，現在不是探視的時候，應該將時間留給家屬。陳智菡說，柯文哲認為，若現在去只是要被看見，這不是柯文哲的個性，對於外界認為柯文哲是「見不到」、「被婉拒探視」的說法，柯不會太在意。
陳智菡表示，柯也已向家屬轉達，若有需要的話，一定要告訴他，沒有被婉拒的狀況。而在柯與家屬、李登輝辦公室主任了解之後，評估現在的確不是去探視的時機，柯文哲也表達深切關心。陳轉述，柯文哲認為，過去人與人相處的互動比較重要，現在應該是要將時間留給家人。
另外，對於有網友酸柯，是因過去有透露名人病況的黑歷史，所以被婉拒探視，陳智菡表示，「網友的想法應該說太有創意了吧。」陳說，網友真的是多慮了，柯文哲過去都有拜會李前總統，也都知道李前總統的身體狀況，但都沒有透露病況，而是將回憶、指導意見放在心裡參考。
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