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侯友宜：8月1日將南下高雄為李眉蓁輔選

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜證實8月1日將下為國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜證實8月1日將下為國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選。記者施鴻基／攝影

新北市長侯友宜今天證實8月1日將到高雄為國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選，原則上白天配合李陣營規畫陪同掃街拜票；至於未來是否會有後續輔選行程，則要視新北市政情況而定。

侯友宜計畫周五帶著市府一級主管到貢寮福容飯店開會，同時消費振興經濟；隔天就南下高雄為李眉蓁輔選。

侯友宜說，他會利用周六比較有空的時間南下，為李眉蓁加油打氣，希望她認真努力、勇於承擔，為高雄市多做事。

在論文抄襲風波稍微平息後，侯友宜認為，風波過後，李眉蓁認錯，誠心誠意對外界說明，面對最艱困的選戰，他依然要為她加油打氣，希望她永不放棄、全力以赴，把為高雄市規畫的未來願景讓高雄市民知道，努力衝刺，拚到最後一刻。

至於是否提供選戰經驗，侯友宜說，一切尊重候選人看法，選舉最重要的關鍵還是在候選人本身，為力傳達為高雄提出的願景，讓市民知道她願意為高雄做哪些事，未來高雄能夠成就哪些事。他身為黨員會全力支持李眉蓁，希望她的政見可以讓高雄市民了解。

李眉蓁

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