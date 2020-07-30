攻占議場立院將求償 林為洲：依循慣例處理都欣然接受

國民黨團為杯葛監察委員人事同意權案，6月28日攻佔立院議場，破壞部分設備，立法院秘書長林志嘉表示，將向國民黨團求償議場損壞修復費用。國民黨團總召林為洲今天表示，該負責就負責，依循慣例處理都欣然接受。

林為洲說，628不是立委第一次攻占議場，民進黨在野時也發生過很多，後續處理立法院有他的慣例，欣然接受依循慣例應負起的責任。

不過對於林志嘉表示，這次立院行使監委同意權過程一切合法，林為洲則批評，是「欲蓋彌彰，三說四漏氣」。

林為洲表示，確認審查會程序當天，民進黨立委陳瑩人不在現場卻被投票，林志嘉解釋是另一民進黨立委張宏陸誤拿陳表決卡的說法是「說謊」。林為洲說，立院發表決卡時，一定要本人在現場，不可能陳瑩包包在就發卡，否則就有疏失。

林為洲說，確認審查會程序當天投票時，當時陳瑩確實本人不在，什麼包包放座位都不是理由，若照林志嘉所說，那立院每次表決都將亂七八糟，無法確認人數，那過去的表決通通有問題，林志嘉講的不符合議事規則與過去立法院慣例。

林為洲也提到，這次監委同意權案審查會召開過程，所有監委被提名人都沒有上台報告與詢答，林志嘉以當時場地混亂，質詢與備詢台倒掉為由解釋可不用詢答原因，如果這說法成立，那將來所有審查會，只要有人混亂都可直接宣告完成。

林為洲說，民間開理監事會或股東大會，有爭端時不能因現場混亂就不經宣告人數、錄影、錄音確認投票等法定程序就通過，若會議遭遇干擾，議事單位要做的是協商或降低干擾讓程序完備，開不下去就重開，不能因混亂就不按法定程序。