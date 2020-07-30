張仲傑案 藍營批吳豐盛事前不防弊、事後不處理應下台

國民黨團日前披露，總統府秘書長蘇嘉全姪子、唐榮鐵工廠前總經理張仲傑涉4弊案遭政風調查屬實。但案件遭揭發至今，唐榮未做懲處。國民黨團今砲轟國營事業會副主委、唐榮董事長吳豐盛「事前不防弊、事後不處理」，應下台負責。

國民黨團總召林為洲更點名，除吳豐盛作為官股董事長無法事先防弊，事後無法處理改善，督導不周，失職確定，應下台負責；弊案發生時的國營會主委、經濟部長沈榮津，現在督導的現任經濟部長王美花都應負責。

國民黨立委孔文吉也說，張仲傑案高雄地檢署已經介入調查，但吳豐盛、沈榮津、王美花卻都沒有負責、道歉，還在裝聾作啞。孔呼籲，吳要拿出擔當自行負責下台，否則立院開議後將要求吳到經濟委員會說明，並制定國營事業負責機制。

林為洲表示，張仲傑案被政風認為有貪瀆嫌疑，2月20日就以密件公文告知吳豐盛，要求督促改善懲處；依規定，吳在接到政風處調查結果公文後應展開調查，並召開董事會要求張說明，確認有弊端就要懲處或移送，但吳至今沒任何動作。

林為洲說，24日辦公室再發文詢問經濟部與國營會，詢問吳豐盛在國民黨團揭發張仲傑案至今處理情形說明，但相關單位至今不敢回文，昨天辦公室用電話詢問，也都只回覆「還在簽辦當中」。

林為洲批評，吳豐盛是代表官股，由經濟部派任的董事長，要把公司治理做好，結果放任有權貴背景的總經理亂搞，發生弊端後又不聞、不問、不處理，現在張仲傑都請辭了，吳還在當董事長不會不好意思嗎？要不要下台？

林為洲也質疑，沈榮津與王美花對於張仲傑案也都知情，吳豐盛沒處理，沈、王不用督導？「事前不防弊、事後不處理」，該下台的都要下台。

林為洲說，諸如中鋼、中油、台水、唐榮等國營事業，都是用政府資源、人民納稅錢經營，現在隨意派有背景的人居高職，遇到問題國營會卻連調查都不敢，如果國營事業官股代表與政府都這態度，難怪績效不好，將來恐都將被掏空。

林為洲表示，國民黨團將提出修法改善國營事業管理現況，讓未來治理能更健康，更符合公司治理原則。