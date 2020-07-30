前總統李登輝狀況不佳 陳水扁曝當年李曾經教他的事

前總統李登輝病況不佳，前總統陳水扁昨天現身為李祝福外，今天則在臉書上po出一段「李前總統曾教我的事」，提到李曾經告訴他「不可以讓副總統看公文」，文中還貼上現任總統蔡英文與副總統賴清德的照片，引發聯想。

陳水扁昨天透露與李前總統最後一次見面是在兩年前，李前總統的壽宴上，當時就感受到李的身體已大不如前。

他今天在臉書上貼出「副總統有公文可批嗎」，文中表示「不曉得是哪一個的副總統說的？有人問副總統每天都做什麼事，副總統說『只有一件事，就是每天醒來，問總統死了沒』」

他表示，李前總統曾告訴他，「不可以讓副總統看公文」，他也曾請教過前副總統李元簇，副總統是什麼？

而李元簇答「副總統就是副總統，不是半個總統」而他個人則認為，副總統有點像是籃球場上的板凳球員，或是棒球場上的指定代打，雖然板凳球員或是指定代打，可能打出好成績，但整場球賽中，仍不能同時有兩位控球後衛或兩位打擊手」

他並在文中po出歷任總統、副總統的照片，有蔣經國與李登輝、李登輝與李元簇、自己與呂秀蓮及蔡英文與賴清德。