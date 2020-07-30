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願景／地方談「行的正義」：法規鬆綁 讓服務在地成長

聯合報 / 記者鐘聖雄／台北報導

偏鄉交通影響教育、醫療資源分配，與民生息息相關。衛福部、教育部、原民會等中央部會雖分別編列資源下鄉，卻未必符合各地多樣化需求，地方政府仍得設法面對各自問題。熟悉偏鄉交通議題的專家指出，各部會多頭馬車自行其是、經費分散難以統合，甚至對「偏鄉」的定義都不同，造成地方難以盤點、運用資源等問題。

專款專車專用 調度很難靈活

屏東「旭海阿伯」長年獨撐偏鄉部落交通工作，如今雖引發高度關注，但他退休後地方可提供替代服務的司機仍嚴重不足，未來交通能否改善，仍仰賴在地服務成長。

屏東縣交通旅遊處運輸管理科長鍾士彥說，雖然各部會都有補助機制，但都是專款專車專用，例如長照車送老人到市區就醫後，閒置期就不能做其他服務，也不能甲去乙回，一方面浪費資源，二方面也造成車輛、人員無法靈活調度。此外，雖然交通車可帶居民往返部落與市區，但如果有人要從市區單程前往部落，根本不可能有人願意載，因為空車里程太高不划算。

鍾士彥說，除非有更多在地人投入服務，法規也要能放寬，不然很難解決問題。假如各部會資源可以不用綁定服務對象與內容，整合成一筆能統籌運用的經費，地方政府就能輔導在地團體、青年成立合作社，並讓業者輔導當地人考取職業駕照，讓在地長出服務能量。

挹注地方社團 別靠外來團體

宜蘭縣衛生局長照管理所技正張嘉齡也說，希望中央資源能挹注地方在地社團成長，不要老是讓外來團體到部落做兩年後就離開，讓部落覺得「感情被玩弄」。

她表示，雖然大型ＮＧＯ服務量能高、部落沒資源都是事實，但中央在布建長照資源時，總是讓外來團體進入部落，每個計畫都是兩、三年結束後走人，服務內容未必能銜接，偏鄉就永遠處於被幫助角色，無法自立自主。

偏校校車租賃 業者意願不高

教育部及地方政府都有編預算補助偏鄉學校購置、租賃交通車，但購置後需編列維護與聘用司機費用，所以偏校多採用租賃方案，與當地客運業者合作協助解決問題。

新北市教育局國小教育科長林奕成指出，多數客運業者考量營運成本，根本不願和偏校合作，新北市府幾乎每隔幾年就要「拜託」客運業者幫忙，否則根本沒人要承攬偏校交通車。

林奕成說，新北市有四五○輛長照專車，由於長照需求者與學童上下學的使用時間正好錯開，目前正規畫將長照車撥用為偏校交通車，未來甚至更期望也能運輸偏鄉食材，達到一車多用。但目前法規對長照、學童運輸、食材保鮮的要求都不一樣，必須要先克服法規的限制。

宜蘭縣政府參議劉富美指出，目前教育部交通補助沒有包含寒暑假，但許多學童在這段期間仍會到校補習、練習才藝，卻因沒有交通車而冒險騎機車往返偏鄉，容易衍生安全問題，她盼中央能放寬交通補助時段。

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