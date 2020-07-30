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願景／不斷對話 「行的正義」再向前

聯合報 / 本報記者侯俐安
旭海白牌車司機林春誧（中）參加「移動翻轉偏鄉跨界工作坊」。 記者曾原信／攝影
旭海白牌車司機林春誧（中）參加「移動翻轉偏鄉跨界工作坊」。 記者曾原信／攝影

「移動」是人權，但不是人人都有這樣的權利。

聯合報系「體檢行的正義」兩年來展開偏鄉交通平權系列採訪，發現各地偏遠地區移動困境，幾乎面臨相同的問題：他們缺的不是資源，而是整合。當中央部會以本位主義提供各項車輛、服務時，僵守既有法規卻造成資源錯置。

八十三歲的旭海阿伯林春誧，卅年來天天接送在地人就醫、採買；九十七歲的梨山阿公雷森堯，曾有一年因為沒有車而不能離家；台東鸞山部落有媽媽每天必須騎車「五貼」載兒女上學；還有課輔班長年只能以藍色小貨車載學童放學。這些地方幾乎都有長照專車、復康巴士、通學補助，還有許多不在合法範圍內的在地白牌車，仍然無法滿足各種需求。

聯合報系願景工程首度舉辦跨部會工作坊，各地方政府提到困境時，最困擾就是「整合」。中央法規為防弊、核銷，築起層層限制，再用計畫型補助把「人」給切割了，部會內彼此「打架」，衛福部有長照、復康，交通部有幸福巴士、小黃、共乘，彼此條件不同、作法不同，有的收費、有的不收費。

中央、地方縱向失聯，交通部推動幸福巴士、噗噗共乘，視為政績，地方政府連「司機怎麼找」、「經費怎延續」都不知道，衛福部去年推動擴大長照計畫，有地方政府昨天才第一次知道政策有更新。地方橫向局處也失聯，有的社會局想申請的預算，在昨天工作坊才發現，原來在衛生局手裡。

台灣「老」得太快，已可預見未來家庭支持系統將移轉到社區支撐，若台灣無法落實「人本交通」，從人的需求出發，如今偏鄉的困境，可能就是明天的日常。當移動需求被困住時，困住的不只是就醫、就學，更是社會、文化、階級，只有透過對話，「行的正義」才能再往前一步。

這幾年，學界、企業、政府開始投入，以需求出發打造不同模型，鬆綁法規、因地制宜，讓台灣移動平權持續在前進。雖然還是一條很漫長的道路，但透過不斷對話與改變，各單位都朝共同方向前進。

巴士 長照 偏鄉 衛福部 衛生局 人權 願景

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