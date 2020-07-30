願景／新北長照Uber效果佳 各縣市想跟進

台灣成為高齡社會，但以「需求」為出發的交通服務沒有跟上腳步，政府提供計程車、復康巴士、長照專車等各種運具，卻因財源不同、主管機關不同，導致高齡長者、身心障礙者、偏鄉弱勢等各類民眾所需服務錯亂。新北衛生局今年推動「長照版Uber」，昨在「移動翻轉偏鄉跨界工作坊」分享，屏東縣、宜蘭縣、台中市政府都盼能跟進，解決困境。

新北市四百萬人，其中高齡人口近六十萬人。三年前，長照二．○上路，衛生局媒合復康巴士、計程車接長照者卻碰壁，例如找計程車行合作，會因報酬沒有足夠誘因，司機寧可不接；找復康巴士，雖然同在衛福部，但財源、送作機制不同，難以整合；想找各轄區車種，又沒介面叫車。

新北決定整合交通和長照系統，找上逢甲大學教授侯勝宗開發平台。今年三月推動「長照交通整合服務平台」，以計程車一點二倍里程計價，鼓勵租賃車、計程車加入。有別初期，市府天天接到民眾抱怨訂不到車子的電話，上月平均達成率衝至百分之九十八，總趟次達一萬六千趟；幾乎只要有民眾訂車，就有車子願意接送。

不只到府接送，還能進府服務

新北「類Uber」長照交通平台漸趨穩定，新北衛生局專委陳玉澤說，交通整合只是開始，平台將來希望延伸服務長照者各式需求，「讓司機不只到府接送，還能進府服務。」例如攜帶爬梯機，進門接送行動不便的長輩下樓，甚至培訓「斜槓司機」，兼做照服員工作，讓司機除接送外，還能帶長者看病、照顧生活起居。

「做平台難的不在技術，是勇於做夢跟執行的能力。」陳玉澤說，長照交通牽涉的利害關係人，包含司機、車行、長照個案、個案家屬、個管師等，如何傾聽、整合每個人的需求，讓不管是預約、派遣車輛，甚至管理、行政核銷都能在平台解決是關鍵。

侯勝宗說，新北市的經驗要複製不容易，關鍵要有單位挺身而出、跨局處得勇於橫向溝通。

新北跨局處合作已是常態，下一步擬再擴大平台的供應系統，未來不只服務長輩，希望能解決偏鄉學童上下學、復康巴士不足等問題，甚至提升就業機會。陳玉澤期盼，「一步步穩穩做，未來五年內就有機會實現」。