快訊

防中國侵台 美眾議員提案：授權總統動武護台、美台總統互訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

願景／新北長照Uber效果佳 各縣市想跟進

聯合報 / 記者郭琇真侯俐安／台北報導
聯合報願景工程昨天舉辦工作坊，邀請中央和地方透過對話，一同討論偏鄉交通問題。 記者曾原信／攝影
聯合報願景工程昨天舉辦工作坊，邀請中央和地方透過對話，一同討論偏鄉交通問題。 記者曾原信／攝影

台灣成為高齡社會，但以「需求」為出發的交通服務沒有跟上腳步，政府提供計程車、復康巴士長照專車等各種運具，卻因財源不同、主管機關不同，導致高齡長者、身心障礙者、偏鄉弱勢等各類民眾所需服務錯亂。新北衛生局今年推動「長照版Uber」，昨在「移動翻轉偏鄉跨界工作坊」分享，屏東縣、宜蘭縣、台中市政府都盼能跟進，解決困境。

新北市四百萬人，其中高齡人口近六十萬人。三年前，長照二．○上路，衛生局媒合復康巴士、計程車接長照者卻碰壁，例如找計程車行合作，會因報酬沒有足夠誘因，司機寧可不接；找復康巴士，雖然同在衛福部，但財源、送作機制不同，難以整合；想找各轄區車種，又沒介面叫車。

新北決定整合交通和長照系統，找上逢甲大學教授侯勝宗開發平台。今年三月推動「長照交通整合服務平台」，以計程車一點二倍里程計價，鼓勵租賃車、計程車加入。有別初期，市府天天接到民眾抱怨訂不到車子的電話，上月平均達成率衝至百分之九十八，總趟次達一萬六千趟；幾乎只要有民眾訂車，就有車子願意接送。

不只到府接送，還能進府服務

新北「類Uber」長照交通平台漸趨穩定，新北衛生局專委陳玉澤說，交通整合只是開始，平台將來希望延伸服務長照者各式需求，「讓司機不只到府接送，還能進府服務。」例如攜帶爬梯機，進門接送行動不便的長輩下樓，甚至培訓「斜槓司機」，兼做照服員工作，讓司機除接送外，還能帶長者看病、照顧生活起居。

「做平台難的不在技術，是勇於做夢跟執行的能力。」陳玉澤說，長照交通牽涉的利害關係人，包含司機、車行、長照個案、個案家屬、個管師等，如何傾聽、整合每個人的需求，讓不管是預約、派遣車輛，甚至管理、行政核銷都能在平台解決是關鍵。

侯勝宗說，新北市的經驗要複製不容易，關鍵要有單位挺身而出、跨局處得勇於橫向溝通。

新北跨局處合作已是常態，下一步擬再擴大平台的供應系統，未來不只服務長輩，希望能解決偏鄉學童上下學、復康巴士不足等問題，甚至提升就業機會。陳玉澤期盼，「一步步穩穩做，未來五年內就有機會實現」。

長照 衛生局 計程車 巴士 照服員 衛福部 偏鄉 願景

延伸閱讀

中市照顧長輩 無障礙就醫公車上路

台東幸福輪轉手 接住被遺忘的偏鄉

資源進來了 偏鄉老人學童的交通困境為何無法解決？

各部會缺整合 三大失靈 送車給錢全白搭

相關新聞

願景／不斷對話 「行的正義」再向前

「移動」是人權，但不是人人都有這樣的權利。

願景／新北長照Uber效果佳 各縣市想跟進

台灣成為高齡社會，但以「需求」為出發的交通服務沒有跟上腳步，政府提供計程車、復康巴士、長照專車等各種運具，卻因財源不同、...

願景／地方談「行的正義」：法規鬆綁 讓服務在地成長

偏鄉交通影響教育、醫療資源分配，與民生息息相關。衛福部、教育部、原民會等中央部會雖分別編列資源下鄉，卻未必符合各地多樣化...

願景／移動翻轉偏鄉 中央地方資源整合

聯合報系願景工程「體檢行的正義」連兩年報導偏鄉移動困境，交通部、衛福部、教育部等中央部會雖編列資源，卻未必符合地方需求，...

住院174天 北榮：李登輝狀況不佳

前總統李登輝今年二月間因喝牛奶嗆到住進北榮治療，一住就快半年，到昨已一百七十四天，前晚網路傳出他於晚間九時拔管病逝，北榮...

廢考監？ 國民黨高層定調「廢院不廢權」

國民黨中常會昨討論修憲議題，雖然有兩派不同意見，但未有人明確反對「廢考監」，支持廢的聲量仍高。黨主席江啟臣與國民黨立院黨...

蔡偕賴蘇探視 「持續關心李登輝健康」

前總統李登輝自今年二月初即住進台北榮總醫院，前晚網路一度瘋傳病逝消息，引發各界關切。蔡英文總統昨天一早偕同副總統賴清德、...

制衡總統 藍將速提修憲案

針對修憲議題，國民黨主席江啟臣昨在中常會表示，國民黨會盡速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項有民意共識的修憲...

美澳挺台 「保持穩固非官方關係」

美國與澳洲的外交和國防部長廿八日在華府舉行部長級會議，會後共同聲明聚焦中國大陸挑戰，關切香港、新疆與台灣，重申台灣在印太...

曾是「競爭對手」重新入黨可以嗎？民進黨中常會熱議

民進黨中常會今天通過新一屆「人事評議委員會」及「入黨複審小組」成員。據轉述，會中對於重新入黨的規定有一番討論，中常委梁文...

急赴北榮探視李登輝 曾文惠憔悴返翠山莊

前總統李登輝驚傳病情惡化、拔管病逝消息。台北榮總隨即澄清，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞...

黨產條例合憲否？大法官8月28日宣示解釋

台北高等行政法院第四庭、第六庭審理婦聯會等黨產訴訟時，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有牴觸憲法疑義，裁定停止審...

熱門新聞

北榮證實李登輝狀況不佳 蔡英文賴清德蘇貞昌急赴探視

急赴北榮探視李登輝 曾文惠憔悴返翠山莊

政府開放外籍人士來台就醫 孫大千憂心恐成防疫破口

軍公教不調薪？人事總處今年只送一個建議案

前總統李登輝狀況不佳 親友進出台北榮總

影／新冠肺炎+0 陳時中：移工病毒微弱陽性爭取泰方二驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。