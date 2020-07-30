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廢考監？ 國民黨高層定調「廢院不廢權」

聯合報 / 記者劉宛琳／台北報導
國民黨主席江啟臣與國民黨團總召林為洲合影。記者劉宛琳／翻攝
國民黨主席江啟臣與國民黨團總召林為洲合影。記者劉宛琳／翻攝

國民黨中常會昨討論修憲議題，雖然有兩派不同意見，但未有人明確反對「廢考監」，支持廢的聲量仍高。黨主席江啟臣與國民黨立院黨團總召林為洲等高層會後討論，定調「廢考監但保留五權精神」；林為洲表示，考監不應是憲政機關，應成立獨立機關來處理，到立院備詢、受監督，並重新訂定提名條件與調高同意權門檻。

據了解，國民黨中常委侯彩鳳昨強烈建議廢考監，大部分的常委也都同意尊重民意廢考監。不過，考紀會主委葉慶元認為這是假議題，中常委呂學樟則表示自己是國父孫中山的信徒，修憲廢考監非一時半刻可以決定的事；也有常委說，要廢考監必須修黨章，黨團不能凌駕黨中央，必須好好溝通。

林為洲表示，他和江啟臣都同意廢考監，並重建考監職權的獨立性，也保留五權分立的憲法精神；至於職權要放在哪裡，未來可能會有不同版本的修法，但考試權和監察權還是要用獨立機關來處理，不應該用憲政機關來處理。他認為，適合用位階較高的獨立機關來成立，較有助於超越黨派，至於要二級或三級機關，未來可以再討論。

林為洲指出，監委一任六年，比總統任期還長，沒人管得到又不用改選，最後就變成自走砲，常常打蒼蠅不打老虎，不然就是連蒼蠅都打不到，而總統的提名也都變成打手的酬庸，變成獨立機關才能到立法院備詢，

至於黨內對考監存廢的不同意見，林為洲說，他希望國民黨可大鳴大放，有不同意見的爭論是好事，表示黨內很認真在看待改革這件事；不管是考監還是兩岸議題，內部有不同討論都表示國民黨內部在改變、有在思考改革的方向。

林為洲 國民黨 修憲

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