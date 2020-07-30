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蔡偕賴蘇探視 「持續關心李登輝健康」

聯合報 / 記者林敬殷丘采薇賴于榛林麗玉／台北報導
蔡英文總統昨偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌探視前總統李登輝。圖為蔡總統今年一月赴翠山莊拜訪李登輝。圖／翻攝自蔡英文臉書
蔡英文總統昨偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌探視前總統李登輝。圖為蔡總統今年一月赴翠山莊拜訪李登輝。圖／翻攝自蔡英文臉書

前總統李登輝自今年二月初即住進台北榮總醫院，前晚網路一度瘋傳病逝消息，引發各界關切。蔡英文總統昨天一早偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌赴台北榮民總醫院探視。關於李登輝的病情，府方三緘其口，就連昨天的探視行程，事前也未對外證實，僅表示「不公開行程，沒有特別說明」。

民進黨發言人廖泰翔昨天下午轉述，蔡總統在中常會表達她前往北榮探視李登輝，為李的健康祈福，並持續關心李的健康。

昨天一早，賴清德與蘇貞昌的原訂行程先後取消，沒多久就傳出賴清德將前往北榮的消息，後來又傳出蔡總統也將前往，但總統府發言人當時表示未聽聞此事。不過，守在北榮的媒體記者上午九點半前便看到總統、副總統及行政院長車隊陸續抵達。

總統府在事後表示，蔡總統偕同賴清德及蘇貞昌探視李登輝，同時也向李前總統家屬表達關懷。蔡總統等三人也聽取李登輝醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞，探視時間前後約四十分鐘。蔡總統在稍後主持民進黨中常會時，主動向在場中常委簡要說明，語氣略帶沉重。

蘇貞昌指出，李前總統對台灣民主貢獻、為國家做事，大家都非常敬佩。

台北市長柯文哲昨表示，去年五月曾去探望李登輝，李當時穿著睡衣見他，他就知道李身體真的不好，後來就不太想去打擾。

柯文哲說，對他來說，李登輝就是個英雄人物。會去醫院探視嗎？柯表示，等消息確定再說，尤其現在社會太多傳聞，就算要拜訪人家也要先聯絡家屬，知道狀況，不要造成人家的困擾。北市府副發言人戴于文表示，柯文哲有打電話給家屬表達關心。

李登輝辦公室主任王燕軍說，感謝大家關心與辛勞，但也拜託大家不要亂傳，以免徒增困擾。

李登輝 蘇貞昌 賴清德

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