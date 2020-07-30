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制衡總統 藍將速提修憲案

聯合報 / 記者劉宛琳／台北報導
國民黨主席江啟臣（左）昨天表示，會盡速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項修憲案。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席江啟臣（左）昨天表示，會盡速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項修憲案。記者潘俊宏／攝影

針對修憲議題，國民黨主席江啟臣昨在中常會表示，國民黨會盡速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項有民意共識的修憲案。他強調，護民主、打濫權是國民黨討論修憲案的基礎與共識，監察院的人事權已再次凸顯缺乏自制的總統破壞了權力平衡，「除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度」。

江啟臣指出，目前我國的憲政制度，對於總統的尊崇是建立在總統的自我約制，而不是權力的制衡，所以造成總統有權無責、一人獨大的憲政危機；除了國民黨立院黨團已經加速研議聲請釋憲，訴求監院人事審查無效之外，仍必須回到制度設計上進行修憲總體檢，設計一部權責相符、監督制衡、防止濫權的「中華民國憲法」。

江啟臣指出，根據ＴＶＢＳ五月底民調，恢復立法院行使閣揆同意權的支持度高達百分之五十五，總統到立法院常態進行國情報告的支持度也高達百分之五十四。

江啟臣表示，國民黨身為最大的在野黨，絕對願意站在維護國家利益的立場上共同對外，但是在內政上，指出執政黨錯誤的作為，是在野黨的天職；國民黨會加速對內對外的溝通對話，並且確保考試權、監察權回歸獨立運作，而不是成為總統權力延伸、完全綠化的東廠。

江啟臣也提醒蔡英文總統，在美陸對峙情況下，該思考中華民國如何尋求有利的支點，用彈性的對外政策，開拓發展道路，蔡英文總統曾說「不要忘了我們自己也是棋手」，面對美陸變局及複雜的國際局勢，應該謹慎面對，更應回到中華民國，以及兩千三百萬人的利益為優先，保持自主性，避免淪為單一方的籌碼，甚至棄子。

國民黨 江啟臣 修憲

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