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曾是「競爭對手」重新入黨可以嗎？民進黨中常會熱議

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨中常會今天通過新一屆「人事評議委員會」及「入黨複審小組」成員。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
民進黨中常會今天通過新一屆「人事評議委員會」及「入黨複審小組」成員。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

民進黨中常會今天通過新一屆「人事評議委員會」及「入黨複審小組」成員。據轉述，會中對於重新入黨的規定有一番討論，中常委梁文傑主張訂定明確框架，並將新規定納入黨的規章，但中常委王定宇認為，各縣市的情況不同，硬性規定可能較難執行，最後黨主席蔡英文裁示，相關事項交由「入黨複審小組」成員研議標準及規則，日後再討論。

民進黨發言人廖泰翔表示，今天中常會通過由黃承國、許淑華、陳亭妃中常委擔任人事評議委員會委員，依規定，秘書長林錫耀及財委會主委為人事評議委員會當然委員，由秘書長擔任召集人；會中也通過由王定宇、何志偉、梁文傑、陳茂松、吳秉叡中常委擔任入黨複審小組成員，並由王定宇中常委擔任召集人。

另據轉述，會中有人認為，有些黨內同志因為輸了初選就退黨參選，最後變成同黨同志的競爭對手，未來若想重新再加入民進黨，令人無法接受，應該被嚴格規範及檢驗。

林錫耀則表示，若要把規定納入黨的規章，必須經由全代會通過，但全代會一年只開一次，規定不容易修改。隨後蔡英文則裁示，請「入黨複審小組」成員討論，日後再研議是否需要將新規定送到下次全代會通過。

中常委 民進黨 王定宇

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