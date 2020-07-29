快訊

雙重標準處理蔡英文和李眉蓁論文？教育部：兩回事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

急赴北榮探視李登輝 曾文惠憔悴返翠山莊

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
前總統李登輝夫人曾文惠，在探視李登輝後，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。記者黃義書／攝影
前總統李登輝夫人曾文惠，在探視李登輝後，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。記者黃義書／攝影

前總統李登輝驚傳病情惡化、拔管病逝消息。台北榮總隨即澄清，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞的程度。夫人曾文惠上午在看護與隨扈陪同下，從翠山莊外出，前往北榮探視，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。

【中央社／台北29日電】

前總統李登輝今年2月間因喝牛奶嗆到住進北榮治療，一住就是半年，昨天網路傳出他病逝消息。北榮院方今天澄清，李登輝身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度，仍在醫院治療中。

前總統李登輝今年2月8日晚間在家中由護理師量測血壓、血糖後，喝牛奶補充營養，卻因喝太快嗆到咳不停，緊急送往北榮發現肺部浸潤，必須留院觀察。

李登輝辦公室主任王燕軍2月16日受訪時表示，李登輝飲食、休息一切正常，沒有發燒，且所有指數均正常，但因高齡98歲加上有心臟病史，醫療團隊持續控制用藥。

李登輝住院期間適逢新冠肺炎疫情，為避免感染，醫療團隊也建議不要會客，2月底北榮院方更對全院下病情封口令，也讓病情惡化等各種傳言甚囂塵上。

昨天網路上再次傳出李登輝病情惡化、拔管病逝消息，大批媒體昨天午後駐守在北榮外，即便台聯黨（台灣團結聯盟）今天凌晨已臉書發文澄清，強調李登輝逝世是假消息，目前還在醫院治療，大批媒體仍未離去。

北榮院方今天上午接受中央社記者訪問時表示，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞的程度，有狀況會向社會大眾說明。

院內知情人士透露，李登輝高齡98歲，狀況長久以來就不穩定，隨時可能有變動，近期確實稍微惡化成「不穩定中的不穩定」，已緊急靠藥物稍微控制住，但李登輝年事已高，醫療團隊能多次將他的病情穩定下來，已經盡了最大努力。

前總統李登輝夫人曾文惠，在探視李登輝後，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。記者黃義書／攝影
前總統李登輝夫人曾文惠，在探視李登輝後，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。記者黃義書／攝影
前總統李登輝夫人曾文惠，在探視李登輝後，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。記者黃義書／攝影
前總統李登輝夫人曾文惠，在探視李登輝後，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。記者黃義書／攝影
前總統李登輝夫人曾文惠，在探視李登輝後，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。記者黃義書／攝影
前總統李登輝夫人曾文惠，在探視李登輝後，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。記者黃義書／攝影

李登輝

延伸閱讀

前總統李登輝狀況不佳 親友進出台北榮總

李登輝病情 北市府：柯文哲表達關心

李登輝傳出狀況不佳 陳水扁：為他祝福

相關新聞

急赴北榮探視李登輝 曾文惠憔悴返翠山莊

前總統李登輝驚傳病情惡化、拔管病逝消息。台北榮總隨即澄清，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞...

黨產條例合憲否？大法官8月28日宣示解釋

台北高等行政法院第四庭、第六庭審理婦聯會等黨產訴訟時，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有牴觸憲法疑義，裁定停止審...

與江啟臣合照 林為洲：溝通沒問題 建議考監改獨立機關

國民黨中常會今討論修憲議題，由於前天國民黨立院黨團總召林為洲在黨團大會堅持廢考監，更喊辭總召引發議論。林為洲今天下午受訪...

前總統李登輝狀況不佳 親友進出台北榮總

李登輝前總統驚傳病情惡化，李家轎車今天載著親友進出台北榮總。

影／探視李登輝 賴清德「我們繼續祝福李前總統」

總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌今上午到榮總探視前總統李登輝。賴清德今下午在屏東縣出席，台南市長黃偉哲與台南市修...

江啟臣：美陸變局 中華民國應避免淪為棄子

國民黨主席江啟臣今天表示，面對美陸變局以及複雜的國際局勢，提醒蔡總統謹慎面對，應該回到中華民國以及2300萬人的利益為優...

藍委指拿補助卻違法委製 華視：一切合法

國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，文化部補助華視新台幣9600萬元自製節目，華視卻將其中的8700萬元交給5家公司委製...

綠委調查屏東學校冷氣狀況 籲設太陽能板補電費

民進黨立委鍾佳濱今天公布屏東學校的冷氣調查，顯示162所學校沒裝冷氣。他指出，雖有高達8成學校支持普設冷氣，但恐裝得起卻吹不起，呼籲應補助校方建置太陽能光電板，藉此支應常態性冷氣費用。

影／江啟臣籲蔡英文 勿成美中角力中的籌碼或棄子

國民黨主席江啟臣今天主持中常會，談話時針對美中關係角力越演越烈表達關注，但也呼籲蔡英文總統在此國際關係轉折點，當以中華民...

蔡英文主持中常會 為李登輝健康祈福

前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆傷住院至今將近半年，昨天傳出病情惡化，今天早上蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都前...

談修憲 江啟臣：儘速提總統國情咨文常態化、閣揆同意權

針對修憲議題，國民黨主席江啟臣今在中常會表示，國民黨會儘速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項有民意共識的修憲案。他強調，護民主、打濫權是國民黨討論修憲案的基礎與共識，監察院的人事權，已經再次凸顯缺乏自制的總統破壞了權力平衡，除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度。

探望李登輝 蘇貞昌：敬佩李對民主貢獻、為國家做事

前總統李登輝傳出病況不佳，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今早都前往探視。蘇貞昌下午出席「金管會獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案評比優等銀行表揚典禮」 時受訪表示，李前總統對台灣民主貢獻、為國家做事，大家都非常敬佩，自己一早和總統、副總統一起到醫院探望李，也表示敬意和關心。

熱門新聞

北榮證實李登輝狀況不佳 蔡英文賴清德蘇貞昌急赴探視

影／新冠肺炎+0 陳時中：移工病毒微弱陽性爭取泰方二驗

政府開放外籍人士來台就醫 孫大千憂心恐成防疫破口

文化部宣布終止委託公視「國際影音平台」 但政策不變

網傳李登輝病逝 北榮澄清：仍在醫院治療

2天連增境外移入…醫界憂「疫情海嘯在眼前」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。