急赴北榮探視李登輝 曾文惠憔悴返翠山莊

前總統李登輝驚傳病情惡化、拔管病逝消息。台北榮總隨即澄清，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞的程度。夫人曾文惠上午在看護與隨扈陪同下，從翠山莊外出，前往北榮探視，傍晚在看護與隨扈攙扶，緩慢步上樓梯，返回翠山莊。

【中央社／台北29日電】

前總統李登輝今年2月間因喝牛奶嗆到住進北榮治療，一住就是半年，昨天網路傳出他病逝消息。北榮院方今天澄清，李登輝身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度，仍在醫院治療中。

前總統李登輝今年2月8日晚間在家中由護理師量測血壓、血糖後，喝牛奶補充營養，卻因喝太快嗆到咳不停，緊急送往北榮發現肺部浸潤，必須留院觀察。

李登輝辦公室主任王燕軍2月16日受訪時表示，李登輝飲食、休息一切正常，沒有發燒，且所有指數均正常，但因高齡98歲加上有心臟病史，醫療團隊持續控制用藥。

李登輝住院期間適逢新冠肺炎疫情，為避免感染，醫療團隊也建議不要會客，2月底北榮院方更對全院下病情封口令，也讓病情惡化等各種傳言甚囂塵上。

昨天網路上再次傳出李登輝病情惡化、拔管病逝消息，大批媒體昨天午後駐守在北榮外，即便台聯黨（台灣團結聯盟）今天凌晨已臉書發文澄清，強調李登輝逝世是假消息，目前還在醫院治療，大批媒體仍未離去。

北榮院方今天上午接受中央社記者訪問時表示，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞的程度，有狀況會向社會大眾說明。

院內知情人士透露，李登輝高齡98歲，狀況長久以來就不穩定，隨時可能有變動，近期確實稍微惡化成「不穩定中的不穩定」，已緊急靠藥物稍微控制住，但李登輝年事已高，醫療團隊能多次將他的病情穩定下來，已經盡了最大努力。