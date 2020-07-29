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與江啟臣合照 林為洲：溝通沒問題 建議考監改獨立機關

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣與國民黨團總召林為洲合影。記者劉宛琳／翻攝
國民黨主席江啟臣與國民黨團總召林為洲合影。記者劉宛琳／翻攝

國民黨中常會今討論修憲議題，由於前天國民黨立院黨團總召林為洲在黨團大會堅持廢考監，更喊辭總召引發議論。林為洲今天下午受訪表示，兩人算有共識，兩人今天還背對背合照，溝通沒問題。林說，他認為考監不應是憲政機關，而該由獨立機關來處理，並思考調高人事同意權門檻。

林為洲說，他希望國民黨以後可以大鳴大放，有不同意見的爭論，所以他一直向江啟臣說，有爭論是好事，表示黨內很認真在看待改革這件事；不管是考監還是兩岸議題，內部有不同討論，表示國民黨內部在改變、有在思考改革的方向。

「目前和江啟臣應該算有共識。」林為洲強調，他比較明確，堅持廢考監機關，但考監間的權力及職務可另作安排，不應該用憲政機關處理，適合用一般獨立機關來處理，因為獨立機關才能到立法院備詢。

林為洲說，監察院一任6年，比總統還長，沒人管得到又不用改選，最後就變成自走砲，常常打蒼蠅不打老虎，提名也都變成打手的酬庸。

林為洲說，他比較明確，但江啟臣則會考量五權職能還要留著，要怎麼處理要進一步討論。他表示，黨中央日前所提出的兩院制確實是個方向，但實行起來比較困難，他認為可改為獨立機關並思考調高人事同意門檻。

林為洲 國民黨 江啟臣

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