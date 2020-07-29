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前總統李登輝狀況不佳 親友進出台北榮總

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
李登輝前總統驚傳病情惡化，李家轎車今天載著親友進出台北榮總。記者邱德祥／攝影
李登輝前總統驚傳病情惡化，李家轎車今天載著親友進出台北榮總。記者邱德祥／攝影

李登輝前總統驚傳病情惡化，李家轎車今天載著親友進出台北榮總

【中央社／台北29日電】

總統兼民進黨主席蔡英文今天上午赴台北榮總探視李登輝，蔡英文下午赴民進黨中常會，主動向中常委們表示為李登輝的健康祈福，並持續關心李登輝健康。

李登輝今年2月8日晚間在家中由護理師量測血壓、血糖後，喝牛奶補充營養，卻因喝太快嗆到咳不停，緊急送往北榮發現肺部浸潤，住院至今將近半年，昨天突然傳出李登輝病情惡化、拔管病逝消息。

北榮院方今天上午澄清，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞的程度，但家屬並未授權，無法針對病情進一步說明。

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌上午到台北榮總探視李登輝，對家屬表達關懷，並聽取李登輝醫療團隊簡報後離開。

民進黨下午召開中常會，民進黨發言人廖泰翔會後轉述，蔡英文向常會表達她上午前往北榮探視李登輝，為李登輝的健康祈福，並持續關心李登輝的健康。

李登輝前總統驚傳病情惡化，李家轎車今天載著親友進出台北榮總。記者邱德祥／攝影
李登輝前總統驚傳病情惡化，李家轎車今天載著親友進出台北榮總。記者邱德祥／攝影
北榮院方澄清，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
北榮院方澄清，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
前總統李登輝的夫人曾文惠上午離開翠山莊前往台北榮總。記者黃義書/攝影
前總統李登輝的夫人曾文惠上午離開翠山莊前往台北榮總。記者黃義書/攝影
大批媒體前往台北榮總守候。記者邱德祥／攝影
大批媒體前往台北榮總守候。記者邱德祥／攝影
大批媒體前往台北榮總守候。記者邱德祥／攝影
大批媒體前往台北榮總守候。記者邱德祥／攝影

李登輝 榮總

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