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蔡英文主持中常會 為李登輝健康祈福
前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆傷住院至今將近半年，昨天傳出病情惡化，今天早上蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都前往北榮探視。蔡總統稍早在民進黨中央主持中常會時，向中常委說明早上前往北榮探視李前總統，她也表示，「為李前總統的健康祈福，並持續關心李前總統健康。」
李登輝今年2月8日晚間在家中由護理師量測血壓、血糖後，喝牛奶補充營養，卻因喝太快嗆到、咳不停，緊急送往北榮發現肺部浸潤，住院至今將近半年，昨天突然傳出李登輝病情惡化、拔管病逝消息。
北榮院方今天上午澄清，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞的程度，但家屬並未授權，無法針對病情做進一步說明。
總統府也表示，蔡總統、賴清德及蘇貞昌今天上午9時30分前往北榮探視李登輝，並向李登輝家屬表達關懷，同時聽取醫療團隊簡報，探視於10時10分結束。
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