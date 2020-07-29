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修憲 江啟臣：儘速提總統國情咨文常態化、閣揆同意權

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影

針對修憲議題，國民黨主席江啟臣今在中常會表示，國民黨會儘速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項有民意共識的修憲案。他強調，護民主、打濫權是國民黨討論修憲案的基礎與共識，監察院的人事權，已經再次凸顯缺乏自制的總統破壞了權力平衡，除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度。

江啟臣說，目前我國的憲政制度，對於總統的尊崇是建立在總統的自我約制，而不是權力的制衡，造成總統有權無責、一人獨大的憲政危機。除了立法院黨團已經加速研議提出釋憲訴求審查無效之外，仍必須回到制度設計上進行修憲總體檢，設計一部「權責相符」、「監督制衡」、「防止濫權」的《中華民國憲法》。

江啟臣指出，根據TVBS在5月26日所做的民調，恢復立法院行使閣揆同意權的支持度高達55%，總統到立法院常態進行國情報告的支持度也高達54%。昨天美麗島電子報民調也顯示，總統每年一次到立院進行國情報告的支持度高達71.5%、總統提名的行政院長要得到立法院同意也有高達62.8%的支持度，同份民調報告中有43.9%民眾認為監察院人事案的審查過程中，執政黨的霸道已傷害民主制度，52.1%的民眾認為陳菊出任監察院長不能夠代表自己的意見。

江啟臣表示，國民黨身為最大的在野黨，絕對願意站在維護國家利益的立場上，共同對外。但是在內政上，指出執政黨錯誤的作為，是在野黨的天職。國民黨會加速對內對外的溝通對話，並且確保考試權、監察權回歸獨立運作，而不是成為總統權力延伸、完全綠化的東廠。

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