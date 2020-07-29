探望李登輝 蘇貞昌：敬佩李對民主貢獻、為國家做事

前總統李登輝傳出病況不佳，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今早都前往探視。蘇貞昌下午出席「金管會獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案評比優等銀行表揚典禮」 時受訪表示，李前總統對台灣民主貢獻、為國家做事，大家都非常敬佩，自己一早和總統、副總統一起到醫院探望李，也表示敬意和關心。

蘇貞昌說，李前總統的狀況應該由醫療團隊來說明比較清楚，上午也有向家屬表示關心，並對李前總統表示祝福。

李登輝辦公室主任王燕軍稍早也發表聲明指出，蔡總統、賴副總統及蘇院長在今日上午前往探視李前總統，相關訊息均由總統府發言人統一對外說明；有關李前總統病情則由榮總以新聞稿對外公開。