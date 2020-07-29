公視爭議 時力：肯定文化部懸崖勒馬 盼加速修法

文化部今天指出，終止有關「國際影音平台」委託案。時代力量黨主席徐永明表示，肯定文化部懸崖勒馬，也呼籲政府應更重視公共媒體的發展，加速推動「公共媒體法」來釐清公廣集團的未來發展方向，以及為公廣挹注更充足穩定的財源，讓國人享有更優質全面的公共媒體服務。

徐永明表示，雖然文化部終止了國際影音平台的委託案，但事情還沒結束，文化部應到國會進行專案報告，說明這項委託計畫的具體內容及事發經過，以及58億的未來規劃。

徐永明呼籲，政府應該嚴守界線，不能把「公共」和「公家」搞混，透過預算的方式，實質把手伸進公視；政府應該做的是趕快通過停擺已久的「公共媒體法」，並且增加對於公視財源的挹注，這才真正符合台灣公民社會的期待。

媒體改造學社律師周宇修表示，媒體改造學社長期關注公視的發展，並支持增加挹注資源給公共媒體，去做其他商業媒體未必想做，卻對整體社會有益的頻道和內容；但這樣的挹注不應該傷害公共性，才能維持獨立運作的公正立場，做好國內及國際傳播，包括英國BBC、德國及瑞士公共媒體集團，都是很好的案例。

周宇修舉例，2005年王建民第一次上大聯盟，只有公共電視去播報，其他商業媒體都不想報，後來帶動成功帶起棒球風潮，可見公視可扮演重要角色。

時代力量智庫執行長李兆立說，增加挹注公視和強化國際傳播原本都是好事，政府卻釀成爭議，是因為犯了三個錯誤，概念錯誤、順序錯誤、需求錯誤。

李兆立表示，首先是概念，政府在進行國際傳播之前，應先把國際上對公共媒體（Public Media）和公家媒體（State-controlled Media）的明確區分概念搞清楚，不應用大量預算綁定用途，讓公視的公共性倒退。