「公視非中國央視」 時力籲檢討公視法

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量黨主席徐永明。圖／時代力量提供
時代力量黨主席徐永明。圖／時代力量提供

針對文化部緊急叫停要給公視58億設立國際平台1案時力黨主席徐永明不滿表示，雖然文化部在時力記者會召開前緊急發新聞稿，宣布取消設立平台的方案，但這其實顯示出公視長期預算缺少、缺乏獨立性的問題，要趁現在好好檢討《公共電視法》。「公視不是中國央視，政府不能用公視進行大外宣！」

文化部原本將撥58億預算給公視建立國際宣傳平台，但董事對於程序問題激辯，最後以11比4的結果，通過追認國際影音平台前導計劃案，但公視總經理曹文傑等3位高層宣布請辭，引發外界強烈議論，也讓文化部29日一早緊急發新聞稿，宣布取消設立平台的方案。

檢討公視法提升獨立性

徐永明呼籲，立法院要請文化部專案報告整件事情的來龍去脈。他批評，民進黨政府不能以「只要我喜歡，有什麼不可以」的心態做事，公視並不是央視，國外BBC也不是幫住英國政府宣傳的機構，是靠長期的內容品質保證，獲得國際閱聽人的信賴。他也希望立法院開始著手檢討《公共電視法》的修定。

「公廣集團要做商業媒體不能做的事，其中也包含超脫政府的監督。」媒體改造學社律師周宇修也說，雖然這次文化部給公視錢看起來是發展公廣集團，可是公視本身的預算只有9億，接了文化部的案子，本業無法維持，還會受制於文化部，變成政府的大外宣工具，這卻不是公廣電視的目的。

他以王建民舉例，當初王建民2005年剛上大聯盟時，沒有商業媒體願意負擔大聯盟的高額轉播金，但是公視挺身而出，吸收高額轉播金，讓國人可以即時看到王建民，也因此台灣的棒球文化遍地開花，而且公視在人文、環保等內容都具有高品質的產出，這些都是一般商業媒體避之唯恐不及的內容。

國際服務非大外宣

「沒有公視，就沒有『我們與惡的距離』。」曾短暫任職過BBC的時代力量立法院黨團副主任白卿芬說，這麼冷門卻值得關心的議題只有公視做得出來，因此需要檢討的是《公共電視法》，讓公視有更多合理、不受外力干擾的財源，製播優質、引領傳媒文化的節目、推廣價值。

她並指出，英國BBC是國際服務頻道，不是國際宣傳頻道。瑞士、德國、韓國與日本的NHK都可以保有很高的獨立性，公視設立國際平台不是說宣傳蔡英文政府做得多好，而是用台灣文化吸引、獲得世界公民認同。時代力量智庫執行長李兆立直言，大外宣是中央社、央廣該做的，不是公視。

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