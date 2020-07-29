美澳重申台灣在印太扮演重要角色 外交部感謝公開支持

美國與澳洲外長及國防部長28日召開高層會談，雙方在會中重申台灣在印太區域扮演重要角色，且承諾將持續與台灣維繫強健關係，並支持台灣國際參與。外交部發言人歐江安今天表示，外交部感謝美、澳政府公開表達對台灣的支持，聯合聲明凸顯我國政府積極推動「新南向政策」成果獲得肯定，以及各國視台灣為印太區域不可或缺的合作夥伴。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）與國防部長艾斯博（Mark Esper）27日在華府歡迎澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與防長雷諾茲（Linda Reynolds）訪問。潘恩會後在自己的推特上發布照片。

歐江安表示，外交部注意到國務院在美東時間28日發佈的第30屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN）聯合聲明提及台灣，其中美、澳兩國外長及國防部長重申台灣在印太區域扮演的重要角色；美澳雙方也表達與台灣維繫強健非官方關係的意願，以及支持台灣參與國際組織的一貫立場。

歐江安表示，美澳雙方另外強調，近期事件更強化支持台灣的決心，也重申兩岸分歧應透過和平方式並尊重兩岸人民的意願，不應訴諸威脅、恫嚇或武力解決。在國際援助方面，美澳兩國也承諾與台灣強化協調，特別是協助太平洋島國的發展。

歐江安表示，台灣位處東亞與西太平洋重要樞紐，我國將在既有良好基礎上持續與美、澳及理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。台灣將繼續善盡國際社會成員的責任，堅定捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序。