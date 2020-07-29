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高思博：洗學歷歪風政學界都有責任

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博認為碩士的在職和一般兩類應區隔。圖／翻攝畫面
國民黨中常委高思博認為碩士的在職和一般兩類應區隔。圖／翻攝畫面

高雄市長補選候選人碩士學歷風波震撼政壇，擁有留美博士學位的國民黨中常委高思博認為，政治界洗學歷的歪風由來已久，且甚為普遍，學術界把關不嚴，同樣也有責任，建議碩士班的在職和一般兩類應區隔，分別設定畢業條件，以兼顧進修和學術的需求。

國民黨中常委高思博在「阿博講道理」臉書直播中指出，學術界和政治界聯手的洗學歷歪風在台灣極為常見，李眉蓁是眾多案例的其中之一，值得各界共同省思，政界想鍍金，學界協助化妝、修圖，卻把關不嚴，指導教授沒有嚴格審查，最基本的論文引用與學術倫理規範，也沒有要求，責任其實比政界大。

碩士、博士的學位，對專業層次的提升有幫助，但民意代表是否也一定需要高學歷？，高思博認為沒有必要，因為台灣許多立委、議員都僅基本學歷，卻照樣表現優異。但近來立委掀起追求學歷的熱潮，目前博士學位占1/5，碩士達一半，政治人物都在洗學歷了，怎麼說服大眾重視技職教育。

他說，最近焦糖哥哥入學事件，更凸顯了目前高等教育的鬆散，國立大學研究所竟只要開設20萬元資本額的公司、臉書10萬粉絲等鬆散資格，就能取得同等學力報考研究所，完全違背了當年「吳寶春條款」中所說的卓越成就，成為各學校開後門的漏洞，「學歷無用化」這件事，學校必須負起責任。

高思博強調，民代進修提升專業知識，對問政品質精進當然有幫助，學術界應給予適當的指導，畢業的條件與實務表現相關，寫論文並無必要，所以自當與一般碩士班的養成流程區隔，造假、抄襲的陋習自然即可消弭於無形。政治人物也應該大方點公開分享自己的著作讓民眾檢驗，而非極力隱藏。

高思博 中常委 國民黨 抄襲 李眉蓁 高雄市

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